我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《此處通往繁星》中的一名男臨演，被抓包疑似襲胸女演員。（圖／翻攝自微博）

陸劇《此處通往繁星》由郭麒麟、張雪迎等人主演，不料近日播出的片段中，一段臨演要拉住情緒激動女演員的戲份，旁邊的男臨演竟然疑似襲胸對方，似乎還捏了一下，火速引發性騷擾的爭議，大批網友擷取片段後直接標註《此處通往繁星》的官方微博。而劇組得知爭議後也在今（13）日緊急發聲，表示會撤下片段，「開展全面事實調查。」《此處通往繁星》其中一段是女演員情緒激動的跪坐在地面，不斷想要往前衝，身旁一男一女的臨演要拉住她。不料明明只要拉住手臂的動作，男臨演的手卻多次往女演員胸前拂過，還疑似出現捏胸的動作。最讓人無解的是，該片段竟然照常播出，火速引發大批劇迷的怒批。不少網友放大看該片段後，發現那名男臨演似乎還在偷笑，更是讓引爆外界怒火，「還在笑，就是故意的」、「這麼多工作人員我不信沒看到，沒有處理這劇方等同於幫兇，抵制這部劇」、「我真的不覺得導演審片剪輯沒有人發現，所以就是故意放出來噁心人是嗎？」爭議爆發後，劇組也緊急發聲，表示第一時間啟動核查工作，並交代目前處置情況，「我們將盡快撤下該相關正片片段，全面核查本場戲全部正片機位、花絮及側拍機位原始素材。」並透過選角導演，聯繫到兩位當事人，「開展全面事實調查，核實現場拍攝全過程真實情況。」劇組也強調始終將片場人員安全與權益放在首位，堅決抵制不當行為、維護片場秩序，表示會根據當事人的陳述完成核實，喊話在事實未查清前，不要傳播未經核實內容，「避免對當事人造成二次傷害。」