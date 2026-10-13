蘋果今（13）日大舉進軍智慧家庭市場，一口氣發表4大系列、共13款主要新品，包括全新Apple HomeView智慧螢幕、Apple TV 4K（第4代）、HomePod mini 2，以及與LG、Schneider Electric合作推出的Apple Home Collection智慧家庭配件。新品涵蓋AI語音助理、家庭劇院、智慧門鎖與監視器，HomePod mini 2、Apple TV 4K（第4代）預計11月台灣開賣，其餘產品則尚待蘋果宣布台灣上市計畫。
🟡HomeView智慧家庭螢幕：提供桌上型、壁掛型
售價：兩款皆為299美元（約新台幣9620元），11月13日起於美國、加拿大、英國、澳洲、印度、紐西蘭、新加坡及南非上市。
台灣開賣日、售價：尚未公布
蘋果首度推出智慧家庭螢幕Apple HomeView，提供桌上型與壁掛型兩種版本，均配備7吋Liquid Retina顯示器與A18晶片，搭載全新Siri AI，能透過自然語音對話查詢資訊、播放音樂、控制智慧家庭設備，還能理解螢幕顯示的內容，可透過臉部辨識認出6名家庭成員，自動切換專屬主畫面，顯示個人的訊息、行事曆及提醒事項。此外，HomeView也能進行FaceTime視訊通話、播放Apple Music、充當數位相框，還能同時顯示最多9個監視器畫面，方便查看居家狀況
🟡Apple TV 4K升級A19晶片
售價：9900元
台灣開賣日：10月15日上午 9 點開始預訂，11月13日供貨
新一代Apple TV 4K（第4代）搭載A19晶片，CPU效能較上一代最高提升50%，GPU效能最高達到2倍，也配備專用AV1解碼器，提升高畫質串流播放效率。內建3個遠距麥克風，搭配回音抑制技術，即使正在觀看影片，也能直接喊「嘿Siri」尋找節目、控制播放內容，不必拿起遙控器
音效方面，新款Apple TV 4K可搭配4顆HomePod mini 2或HomePod（第2代）打造環繞音效，系統會自動辨識揚聲器所在位置，調整播放時序與音量，讓客廳變成家庭電影院。此外，新款Siri Remote也加入「精確尋找」功能，Apple TV 4K同時支援智慧家庭中樞功能，可透過電視查看門鈴影像、控制門鎖與其他智慧設備。
🟡HomePod mini 2推出5款顏色！音樂一播還會發光
售價：4790元
台灣開賣日：10月15日上午 9 點開始預訂，10月30日供貨
第二代迷你智慧音響HomePod mini 2，提供粉紅色、綠色、藍色、白色及午夜色5款配色，並升級Apple S10晶片，搭配先進計算音訊技術，可即時分析音樂內容，加入全新功能「聲波光暈」，HomePod mini 2頂部燈光會隨著音樂節奏、低音及高音變化而律動，甚至可以根據歌曲專輯封面呈現不同色彩效果，讓音響同時成為居家裝飾。另外，HomePod mini 2也能透過Siri控制智慧家庭設備，並具備煙霧及一氧化碳警報聲辨識功能，一旦偵測到警報，就會傳送通知至iPhone、iPad或Apple Watch。
🟡Apple Home Collection推出9款新品！門鎖靠近就自動開
蘋果這次攜手LG Electronics及Schneider Electric，推出全新的Apple Home Collection智慧家庭配件系列，涵蓋居家監控、門禁管理與室內溫控等需求。其中LG智慧門鎖採用UWB超寬頻技術，只要攜帶已設定家庭鑰匙的相容iPhone或Apple Watch靠近家門，門鎖就能自動解鎖，不必拿出鑰匙或手動感應，也能透過密碼及傳統鑰匙開門。
居家監控方面，LG推出4款攝影設備，其中室內攝影機在家人返家時，會自動將鏡頭轉向下方，避免持續拍攝家中活動。搭配符合資格的iCloud+方案，還能保存10天加密錄影，並利用Apple Intelligence摘要影片內容。
此外，兩款智慧恆溫器可依照家人是否在家、準備入睡或外出等情況，自動調整室內溫度。整個系列只需透過iPhone進行NFC配對，就能加入Apple「家庭」app管理，不必額外下載應用程式或建立帳號。
◾1.LG智慧影像門鈴：249.95美元起（約新台幣8041元），搭載雙鏡頭，可同時查看訪客與門口包裹。
◾2.LG泛光燈監視器：399.95美元起（約新台幣12867元），具備自動感應泛光燈及低光源彩色夜視功能。
◾3.LG戶外攝影機：299.95美元起（約新台幣9650元），支援彩色夜視、調整拍攝角度及自行安裝。
◾4.LG室內攝影機：199.95美元起（約新台幣6432元），家人返家時會自動將鏡頭轉向下方，停止監控。
◾5.LG智慧門鎖：349.95美元起（約新台幣11258元），支援iPhone、Apple Watch靠近自動解鎖。
◾6.LG智慧恆溫器：199.95美元起（約新台幣6432元），可根據家庭成員活動自動調整室內溫度。
◾7.LG溫濕度感測器：39.95美元起（約新台幣1285元），偵測不同房間的溫度及濕度。
◾8.Schneider Home智慧恆溫器：199.95美元起（約新台幣6432元），支援自動溫控與能源管理。
◾9.Schneider Home空間感測器：39.95美元起（約新台幣1285元），可協助管理不同房間的溫濕度。
台灣開賣日：尚未公布台灣上市計畫及售價。首波預計2026年12月起於美國、加拿大及英國等指定市場陸續供貨，部分配件延至2027年初。
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售價：兩款皆為299美元（約新台幣9620元），11月13日起於美國、加拿大、英國、澳洲、印度、紐西蘭、新加坡及南非上市。
台灣開賣日、售價：尚未公布
蘋果首度推出智慧家庭螢幕Apple HomeView，提供桌上型與壁掛型兩種版本，均配備7吋Liquid Retina顯示器與A18晶片，搭載全新Siri AI，能透過自然語音對話查詢資訊、播放音樂、控制智慧家庭設備，還能理解螢幕顯示的內容，可透過臉部辨識認出6名家庭成員，自動切換專屬主畫面，顯示個人的訊息、行事曆及提醒事項。此外，HomeView也能進行FaceTime視訊通話、播放Apple Music、充當數位相框，還能同時顯示最多9個監視器畫面，方便查看居家狀況
售價：9900元
台灣開賣日：10月15日上午 9 點開始預訂，11月13日供貨
新一代Apple TV 4K（第4代）搭載A19晶片，CPU效能較上一代最高提升50%，GPU效能最高達到2倍，也配備專用AV1解碼器，提升高畫質串流播放效率。內建3個遠距麥克風，搭配回音抑制技術，即使正在觀看影片，也能直接喊「嘿Siri」尋找節目、控制播放內容，不必拿起遙控器
音效方面，新款Apple TV 4K可搭配4顆HomePod mini 2或HomePod（第2代）打造環繞音效，系統會自動辨識揚聲器所在位置，調整播放時序與音量，讓客廳變成家庭電影院。此外，新款Siri Remote也加入「精確尋找」功能，Apple TV 4K同時支援智慧家庭中樞功能，可透過電視查看門鈴影像、控制門鎖與其他智慧設備。
售價：4790元
台灣開賣日：10月15日上午 9 點開始預訂，10月30日供貨
第二代迷你智慧音響HomePod mini 2，提供粉紅色、綠色、藍色、白色及午夜色5款配色，並升級Apple S10晶片，搭配先進計算音訊技術，可即時分析音樂內容，加入全新功能「聲波光暈」，HomePod mini 2頂部燈光會隨著音樂節奏、低音及高音變化而律動，甚至可以根據歌曲專輯封面呈現不同色彩效果，讓音響同時成為居家裝飾。另外，HomePod mini 2也能透過Siri控制智慧家庭設備，並具備煙霧及一氧化碳警報聲辨識功能，一旦偵測到警報，就會傳送通知至iPhone、iPad或Apple Watch。
蘋果這次攜手LG Electronics及Schneider Electric，推出全新的Apple Home Collection智慧家庭配件系列，涵蓋居家監控、門禁管理與室內溫控等需求。其中LG智慧門鎖採用UWB超寬頻技術，只要攜帶已設定家庭鑰匙的相容iPhone或Apple Watch靠近家門，門鎖就能自動解鎖，不必拿出鑰匙或手動感應，也能透過密碼及傳統鑰匙開門。
居家監控方面，LG推出4款攝影設備，其中室內攝影機在家人返家時，會自動將鏡頭轉向下方，避免持續拍攝家中活動。搭配符合資格的iCloud+方案，還能保存10天加密錄影，並利用Apple Intelligence摘要影片內容。
此外，兩款智慧恆溫器可依照家人是否在家、準備入睡或外出等情況，自動調整室內溫度。整個系列只需透過iPhone進行NFC配對，就能加入Apple「家庭」app管理，不必額外下載應用程式或建立帳號。
◾1.LG智慧影像門鈴：249.95美元起（約新台幣8041元），搭載雙鏡頭，可同時查看訪客與門口包裹。
◾2.LG泛光燈監視器：399.95美元起（約新台幣12867元），具備自動感應泛光燈及低光源彩色夜視功能。
◾3.LG戶外攝影機：299.95美元起（約新台幣9650元），支援彩色夜視、調整拍攝角度及自行安裝。
◾4.LG室內攝影機：199.95美元起（約新台幣6432元），家人返家時會自動將鏡頭轉向下方，停止監控。
◾5.LG智慧門鎖：349.95美元起（約新台幣11258元），支援iPhone、Apple Watch靠近自動解鎖。
◾6.LG智慧恆溫器：199.95美元起（約新台幣6432元），可根據家庭成員活動自動調整室內溫度。
◾7.LG溫濕度感測器：39.95美元起（約新台幣1285元），偵測不同房間的溫度及濕度。
◾8.Schneider Home智慧恆溫器：199.95美元起（約新台幣6432元），支援自動溫控與能源管理。
◾9.Schneider Home空間感測器：39.95美元起（約新台幣1285元），可協助管理不同房間的溫濕度。
台灣開賣日：尚未公布台灣上市計畫及售價。首波預計2026年12月起於美國、加拿大及英國等指定市場陸續供貨，部分配件延至2027年初。