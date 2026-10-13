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民進黨台北市長參選人沈伯洋遭港媒爆料，爸爸沈土城名下的「兆億有限公司」在2025年6月被中國制裁後，竟將公司名字更換後，繼續在對岸做生意。北市議員侯漢廷質疑，平常高喊「抗中保台」、警告赴中風險，但爸爸可以不去，公司訂單卻繼續飛過去，生意持續依賴中國供應鏈。面對質疑，沈伯洋晚間發文強調，「這些消息從哪裡來？為什麼這麼多人關心我家人的生意？」選舉可以有競爭，但討論應該建立在事實之上。沈伯洋表示，自己最近跟香港很有緣，從去年六月，就有港媒大篇幅報導他父親的公司，企圖將中國商品轉到厄瓜多賺取差價，想藉此賺紅錢。接著台灣就出現各種指控與標籤，而之前爆出被跟監一事，上週檢方偵查結果也證實，在2024年他與家人遭到24小時跟監，背後的委託者來自香港。如今，又有港媒對父親公司提出新一波的指控。「為什麼有人這麼關心我家人的生意，甚至連我們每天的行蹤，都有人願意花錢掌握？」沈伯洋質疑，這些消息到底從哪裡來？又是怎麼一路傳進台灣，成為政治攻防的題目？每次回應這些莫須有的指控，難免又讓它們多了一些聲量。但還是想要提醒大家，看到一則消息，除了關心它說了什麼，也可以多問一句：這些資訊是誰提供的？又為什麼選在這個時候出現？「選舉可以有競爭，政治人物也應該接受檢驗。但希望討論能夠建立在事實之上，而不是讓未經查證的標籤，取代真正值得討論的問題。」