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「詹皇」詹姆斯（LeBron James）轉戰費城76人重返東區，他若想在職業生涯晚期繼續衝擊NBA總冠軍，甫於今年6月奪下總冠軍的紐約尼克與大幅補強的邁阿密熱火無疑是最大假想敵。詹姆斯近日在與奈許（Steve Nash）共同主持的Podcast節目《Mind The Game》中，針對這兩支東區勁旅給出極高評價。他認為尼克失去中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）無疑是少了一塊重要拼圖，但實力依舊堅強；而熱火則是在「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）加入之後，防守實力變得很堅強。在由詹姆斯與奈許（Steve Nash）共同主持的Podcast節目《Mind The Game》中，奈許提到了尼克防守中樞羅賓森以自由球員身分轉投波士頓塞爾提克一事。對此，詹姆斯僅用了四個字來總結他的看法：「重要拼圖（Big piece）。」奈許隨後精準分析了尼克失去的戰力，詹姆斯也對此表示完全贊同。奈許指出：「對於一般球迷來說，他的價值或許被低估了。他是頂尖的進攻籃板手與護框者，主宰了禁區。塞爾提克能網羅他是一次極佳的補強，這對尼克來說確實很傷。」儘管兩人都認為失去羅賓森是一大重傷，但尼克的休賽季操作並非全無亮點。詹姆斯與奈許對尼克網羅卓蒙德（Andre Drummond）與布朗（Bruce Brown）的補強給予高度肯定。談及對尼克新賽季的看法，詹姆斯給出極高評價：「聽著，他們絕對會強勢回歸。當你經歷過那種成功，你知道他們陣中沒有那種會讓我感到『自視甚高』的球員。他們不會有『喔，我們贏了，所以理所當然會繼續贏』的心態。他們給我的感覺是一群謙虛、準備好隨時重返工作崗位拚搏的人。」詹姆斯總結道：「所以他們一定會繼續保持競爭力。就像你說的，我們絕對要將所有的讚美獻給去年的尼克，接下來就看看會發生什麼事。」毫無疑問，尼克下個賽季依然是眾人急欲擊敗的強權，詹姆斯對此心知肚明。隨著他加入星光熠熠的76人，費城預計將成為2026-2027賽季尼克衛冕之路上的最大競爭對手之一。雖然失去羅賓森是一大損失，且讓極缺長人的宿敵塞爾提克獲益良多，但尼克的核心陣容依然穩固，外界並不認為他們的戰力會出現雪崩式下滑。另一方面，熱火在今年休賽季曾是爭取詹姆斯加盟的領跑者之一。儘管詹姆斯最終選擇76人，放棄與「字母哥」阿德托昆博及阿德巴約（Bam Adebay）聯手的機會，但他對總裁萊利（Pat Riley）打造的新陣容讚譽有加。詹姆斯在節目中表示：「我認為他們在防守端會非常恐怖。看看威金斯（Andrew Wiggins）、阿德巴約、阿德托昆博、米契爾（Davion Mitchell），他們都是防守底子極佳的硬漢。加上總教練史波斯查（Erik Spoelstra）懂得如何把球員放在對的位置，這絕對是一支令人興奮的球隊。」熱火上賽季團隊防守僅排聯盟第14名，本季這套能無限換防的新陣容被看好能衝擊聯盟前5防守強權。熱火在季前熱身賽已展現出極佳的化學效應，字母哥在兩場與先發陣容搭配的出賽中皆攻下18分。自2022-23賽季由巴特勒（Jimmy Butler）領軍打進總冠軍賽後，熱火已連續兩年未曾突破季後賽首輪，本季誓言靠著窒息式防守重返榮耀。