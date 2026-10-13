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年底選前倒數45天，台北市長參選人沈伯洋行程滿檔，今（13）日掃街時手被劃傷，此外被鏡頭捕捉到臉露疲態，對此競選辦公室總幹事吳思瑤證實，沈伯洋手受傷，也因為體力透支而略有不適。自己一路陪在身邊非常心疼與擔心，並跟大家報告，今晚已安排他檢查身體狀況，也會打點滴補充體力，明天中午以後暫停行程，強制休息半天，週四活動也已減量，讓他調養。吳思瑤證實，沈伯洋今天在北投自強市場手被劃傷，也因為體力透支而略有不適，自己一路陪在身邊，都看到了，也非常心疼與擔心，大家的關懷，沈伯洋都收到了，團隊馬上檢討行程，也進行就醫的安排，今天下午沈伯洋，經過午間小休，已經恢復許多，精神狀態還不錯，「但顧好伯洋，還是我們的首要」。吳思瑤也跟支持者說明，今晚已安排沈伯洋檢查身體狀況，也會打點滴補充體力，明天中午以後暫停行程，強制休息半天，週四活動也已減量，讓他調養，也喊話支持者，在沈伯洋喘口氣的時刻，大家一起來當他的分身，「有大家的分勞與打氣，沈伯洋會快快恢復，活力起來！」