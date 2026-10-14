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▲18歲森碟已經是亭亭玉立的美少女，不但身高達到約170公分，長期網球訓練讓她擁有健康勻稱的運動員體態，被網友稱為「運動系女神」。（圖／爸爸去哪兒、田雨橙甜橙全國後援會微博）

▲17歲Kimi眉眼和鼻梁保有林志穎的神韻，臉型、下顎線和嘴型則像母親，強大的基因有邁向男神之勢。（圖／爸爸去哪兒微博、翻攝自微博）

中國親子節目《爸爸去哪兒》系列捧紅許多星二代童星，其中第一季幾位人氣萌娃如今都長大成17、18歲的少男少女，不僅顏值在線，成就也為人津津樂道，如跳水名將田亮的女兒森碟遺傳父親運動基因，目前是拿過澳網青少年外卡賽亞軍的網球美少女，林志穎的兒子Kimi身高飆至約180公分，帥氣近照被網友封為「儲備男神」。中國前奧運跳水金牌選手田亮的女兒森碟（本名田雨橙，英文名Cindy）2013年參與《爸爸去哪兒》第一季打開知名度，甜美臉蛋加上驚人的奔跑速度和體能，網友封她為「風一樣的女子」，長大後的森碟並未如外界預期進軍演藝圈，而是承襲父親的運動細胞，朝向職業網球選手之路發展。今年18歲的森碟長得亭亭玉立，身高已經達到約170公分，長期網球訓練讓她擁有健康勻稱的運動員體態，被許多網友稱讚為「運動系女神」，其參賽經驗也很亮眼，2023年持外卡出戰ITF新加坡青少年國際網球賽拿下職業生涯的國際賽事首勝，並憑積分擁有ITF青少年世界排名，也曾經獲得澳網青少年外卡賽的亞軍。「小旋風」林志穎當年和大兒子Kimi（本名林嘉榮，小名小小志）錄製《爸爸去哪兒》第一季，當時年僅3歲多的Kimi因為軟萌、可愛又天真的形象深受觀眾喜愛而爆紅，節目結束後，林志穎偶爾在社群平台分享愛子的近況，不過隨著年紀增長，林志穎和老婆陳若儀為了讓Kimi回歸正常的校園生活，近年已經不再公開他的正臉。去年底，林志穎難得分享兒子的近況，透露Kimi身高約有180公分，已經不是當年愛撒嬌的小朋友，而是一位酷哥，非常熱愛打羽球和彈吉他，甚至能完成跳殺的動作，讓身為父親的他感到相當自豪，今年滿17歲的Kimi，五官樣貌在網路上引起討論，網友普遍認為眉眼和鼻梁保有林志穎的神韻，臉型、下顎線和嘴型則像母親，強大的基因有邁向男神之勢。