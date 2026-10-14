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石像數量高達1300尊

熟人也變石像

石像保存困難 出現破損情況

許多旅客前往日本北陸旅遊，會選擇位於富山縣與長野縣之間的立山黑部欣賞絕景，不過，在富山縣還有一處低調的神奇景點，位於富山市舊大澤野町的大澤野「石佛之森」，有著1300座石像，是已故富商砸下6億日圓逐一打造，這些石像甚至有創辦人真實生活中的親友、員工、老師。根據日媒《日刊SPA!》報導，日本成功企業家興建大佛或大觀音像的例子屢見不鮮，例如福井的越前大佛、宮城的仙台大觀音，以及埼玉的鳥居觀音等。2023年拆除的淡路島世界平和大觀音像，或是預計於2027年3月底結束參觀登記的千葉東京灣觀音，也都屬於此類。有些企業家本身就相當虔誠，在事業成功後興建佛像以表達對佛祖的感謝；位於富山市舊大澤野町的「大澤野石佛之森（おおざわの石仏の森）」及「親力石像之里（ふれあい石像の里）」，是由在2013年去世的企業家古河睦雄先生花錢打造。不過，這裡不走巨型路線，而是以數量取勝。這兩處石像景點彼此相距約1公里，皆在開墾後的山坡地上擺滿了整齊劃一的石佛與石像，合計數量竟高達約1300尊，古河睦雄早年經營柏青哥店與飯店等休閒娛樂產業致富，並創立了城南醫院，並展開醫療、照護與福利事業，看準日本高齡化社會趨勢的事業布局。在「大澤野石佛之森」中，供奉著500尊五百羅漢以及70尊如來與菩薩等石佛。每尊石佛之間的間隔相當寬敞，這裡的五百羅漢表情風趣且各具特色。另一方面，在「石像之里」也有300尊與石佛之森截然不同的五百羅漢，兩者相加便構成了極為罕見的「八百羅漢」。這裡的石像風格十分混亂混搭，除了有性感的維納斯像、動物與十二生肖外，最令人驚訝的是，古河先生竟連自己的老師、熟人、朋友、員工甚至是親戚，通通雕刻成了石像。這些石像的姿勢非常自由：有穿著西裝的上班族、戴著眼鏡的男子，也有抱著小孩的洋裝女性、端正跪坐的和服女子，甚至還有盤腿合掌的女性，以及雙臂交叉的男子像。這樣神秘的石像，竟多達420尊。這兩座設施是在1994至1995年間耗資約6億日圓打造而成，當年的雕刻雕像模特兒中，至今仍有不少人健在。不過，日媒點出，令人擔憂的是部分石像出現了破損。由於是開放式的戶外展示區，有些可能是自然損壞，但也有好幾尊石像斷痕極為平整，看起來就像是用雷射切割過。由於該設施為24小時免費開放，不免讓人擔心夜間可能會遭到人為破壞。這裡白天遊客也不多，日媒認為設置監視攝影機是較妥當的選擇，而這處佇立著約1300尊石佛與石像、充滿神秘色彩的地方，距離富山車站大約30分鐘車程。