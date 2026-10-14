日本職棒（NPB）高潮系列賽（Climax Series）決勝輪今（14）日正式點燃戰火，太平洋聯盟由福岡軟銀鷹隊迎戰北海道日本火腿鬥士隊，中央聯盟則是阪神虎隊交手橫濱DeNA海灣之星隊。不過有許多球迷好奇，為何今年兩聯盟在賽制上出現差異，軟銀隊取得2場「保送勝」，阪神隊卻只有1勝優勢？攤開日職今年季後賽新規定，若優勝隊與CS首輪勝隊「勝差達10場以上」或「勝率未滿5成」，就可享有2勝開局的紅利，目的正是為了保障例行賽優勝隊的優勢，進一步增加「下剋上」的難度。
日職CS決勝輪今開打 兩聯盟卻不同賽制
日職高潮系列賽決勝輪（Final Stage）今日正式展開對決，洋聯由軟銀隊交手火腿隊，央聯則是阪神隊迎戰橫濱隊。特別的是，今年決勝輪兩聯盟賽制略有不同，洋聯改採7戰5勝制，央聯則維持6戰4勝制。為何兩聯盟會出現不同的競賽方式？這與今年日職為了保障例行賽優勝（冠軍）球隊的優勢有很大的關係。
去年球季結束後，日職官方就針對CS新賽制展開研議，今年3月確立改革，8月25日於日職官網正式發布新賽制變革。CS首輪（First Stage）賽制維持不變，但在CS決勝輪新增特定條件：，聯盟優勝球隊所獲得的「保送勝」將從原先的1勝增加為2勝。觸發條件為優勝隊與CS首輪勝隊在例行賽「勝差達10場以上」，或首輪勝隊「勝率未滿5成」，只要符合其中任一條件，就適用7戰5勝新賽制。
軟銀隊領先火腿隊13場勝差 獲得2場「保送勝」
過去CS決勝輪採取6戰4勝制，優勝球隊先自帶1場「保送勝」，合計率先取得4勝的球隊晉級日本大賽（日本一）。而在新制下，賽程將進行7戰5勝，優勝球隊自帶2場「保送勝」，合計率先取得5勝的球隊即為勝方。因此優勝球隊在CS決勝輪所需要拿下的實際勝場數仍維持3勝；反觀挑戰方的球隊，則從原先實戰需拿4勝，在新制下增加為必須實戰搶下5勝。
依照今年兩聯盟例行賽成績，洋聯的軟銀隊以91勝49敗3和、勝率6成50的成績奪下洋聯3連霸，與首輪勝出的火腿隊勝差多達13場，因此決勝輪將從2勝0敗開始打起，也大大增加了火腿隊「下剋上」的難度。央聯方面，阪神隊本季以79勝62敗2和、勝率5成60完成優勝2連霸，但與首輪勝出的橫濱隊只有7.5場勝差，因此仍從1勝0敗打起。
⚾2026年日職洋聯戰績表
⚾2026年日職央聯戰績表
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日職高潮系列賽決勝輪（Final Stage）今日正式展開對決，洋聯由軟銀隊交手火腿隊，央聯則是阪神隊迎戰橫濱隊。特別的是，今年決勝輪兩聯盟賽制略有不同，洋聯改採7戰5勝制，央聯則維持6戰4勝制。為何兩聯盟會出現不同的競賽方式？這與今年日職為了保障例行賽優勝（冠軍）球隊的優勢有很大的關係。
去年球季結束後，日職官方就針對CS新賽制展開研議，今年3月確立改革，8月25日於日職官網正式發布新賽制變革。CS首輪（First Stage）賽制維持不變，但在CS決勝輪新增特定條件：，聯盟優勝球隊所獲得的「保送勝」將從原先的1勝增加為2勝。觸發條件為優勝隊與CS首輪勝隊在例行賽「勝差達10場以上」，或首輪勝隊「勝率未滿5成」，只要符合其中任一條件，就適用7戰5勝新賽制。
軟銀隊領先火腿隊13場勝差 獲得2場「保送勝」
過去CS決勝輪採取6戰4勝制，優勝球隊先自帶1場「保送勝」，合計率先取得4勝的球隊晉級日本大賽（日本一）。而在新制下，賽程將進行7戰5勝，優勝球隊自帶2場「保送勝」，合計率先取得5勝的球隊即為勝方。因此優勝球隊在CS決勝輪所需要拿下的實際勝場數仍維持3勝；反觀挑戰方的球隊，則從原先實戰需拿4勝，在新制下增加為必須實戰搶下5勝。
依照今年兩聯盟例行賽成績，洋聯的軟銀隊以91勝49敗3和、勝率6成50的成績奪下洋聯3連霸，與首輪勝出的火腿隊勝差多達13場，因此決勝輪將從2勝0敗開始打起，也大大增加了火腿隊「下剋上」的難度。央聯方面，阪神隊本季以79勝62敗2和、勝率5成60完成優勝2連霸，但與首輪勝出的橫濱隊只有7.5場勝差，因此仍從1勝0敗打起。
⚾2026年日職洋聯戰績表
|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|福岡軟銀鷹
|143
|91
|49
|3
|.650
|優勝
|埼玉西武獅
|143
|79
|60
|4
|.568
|11.5
|北海道日本火腿鬥士
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|歐力士猛牛
|143
|65
|76
|2
|.461
|26.5
|千葉羅德海洋
|143
|63
|77
|3
|.450
|28
|東北樂天金鷲
|143
|58
|84
|1
|.408
|34
|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|阪神虎
|143
|79
|62
|2
|.560
|優勝
|讀賣巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|2.5
|橫濱DeNA
|143
|71
|69
|4
|.507
|7.5
|廣島東洋鯉魚
|143
|61
|78
|4
|.439
|17
|養樂多燕子
|143
|61
|80
|2
|.433
|18
|中日龍
|143
|60
|81
|2
|.426
|19