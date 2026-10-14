日本職棒（NPB）高潮系列賽（Climax Series）決勝輪今（14）日正式點燃戰火，太平洋聯盟由福岡軟銀鷹隊迎戰北海道日本火腿鬥士隊，中央聯盟則是阪神虎隊交手橫濱DeNA海灣之星隊。不過有許多球迷好奇，為何今年兩聯盟在賽制上出現差異，軟銀隊取得2場「保送勝」，阪神隊卻只有1勝優勢？攤開日職今年季後賽新規定，若優勝隊與CS首輪勝隊「勝差達10場以上」或「勝率未滿5成」，就可享有2勝開局的紅利，目的正是為了保障例行賽優勝隊的優勢，進一步增加「下剋上」的難度。

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日職CS決勝輪今開打　兩聯盟卻不同賽制

日職高潮系列賽決勝輪（Final Stage）今日正式展開對決，洋聯由軟銀隊交手火腿隊，央聯則是阪神隊迎戰橫濱隊。特別的是，今年決勝輪兩聯盟賽制略有不同，洋聯改採7戰5勝制，央聯則維持6戰4勝制。為何兩聯盟會出現不同的競賽方式？這與今年日職為了保障例行賽優勝（冠軍）球隊的優勢有很大的關係。

去年球季結束後，日職官方就針對CS新賽制展開研議，今年3月確立改革，8月25日於日職官網正式發布新賽制變革。CS首輪（First Stage）賽制維持不變，但在CS決勝輪新增特定條件：，聯盟優勝球隊所獲得的「保送勝」將從原先的1勝增加為2勝。觸發條件為優勝隊與CS首輪勝隊在例行賽「勝差達10場以上」，或首輪勝隊「勝率未滿5成」，只要符合其中任一條件，就適用7戰5勝新賽制。

軟銀隊領先火腿隊13場勝差　獲得2場「保送勝」

過去CS決勝輪採取6戰4勝制，優勝球隊先自帶1場「保送勝」，合計率先取得4勝的球隊晉級日本大賽（日本一）。而在新制下，賽程將進行7戰5勝，優勝球隊自帶2場「保送勝」，合計率先取得5勝的球隊即為勝方。因此優勝球隊在CS決勝輪所需要拿下的實際勝場數仍維持3勝；反觀挑戰方的球隊，則從原先實戰需拿4勝，在新制下增加為必須實戰搶下5勝。

依照今年兩聯盟例行賽成績，洋聯的軟銀隊以91勝49敗3和、勝率6成50的成績奪下洋聯3連霸，與首輪勝出的火腿隊勝差多達13場，因此決勝輪將從2勝0敗開始打起，也大大增加了火腿隊「下剋上」的難度。央聯方面，阪神隊本季以79勝62敗2和、勝率5成60完成優勝2連霸，但與首輪勝出的橫濱隊只有7.5場勝差，因此仍從1勝0敗打起。

⚾2026年日職洋聯戰績表

球隊 比賽 勝率 勝差
福岡軟銀鷹 143 91 49 3 .650 優勝
埼玉西武獅 143 79 60 4 .568 11.5
北海道日本火腿鬥士 143 78 62 3 .557 13
歐力士猛牛 143 65 76 2 .461 26.5
千葉羅德海洋 143 63 77 3 .450 28
東北樂天金鷲 143 58 84 1 .408 34
⚾2026年日職央聯戰績表

球隊 比賽 勝率 勝差
阪神虎 143 79 62 2 .560 優勝
讀賣巨人 143 76 64 3 .543 2.5
橫濱DeNA 143 71 69 4 .507 7.5
廣島東洋鯉魚 143 61 78 4 .439 17
養樂多燕子 143 61 80 2 .433 18
中日龍 143 60 81 2 .426 19

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...