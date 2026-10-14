日本職棒（NPB）高潮系列賽（Climax Series）決勝輪今（14）日正式點燃戰火，太平洋聯盟由福岡軟銀鷹隊迎戰北海道日本火腿鬥士隊，兩軍推出莫內羅（Livan Moinelo）對決山﨑福也，軟銀隊因CS決勝輪新賽制，取得2場「保送勝」，將以2勝0敗的優勢打起。此外台灣雙投徐若熙、孫易磊是否會在系列賽登板，值得期待。《NOWNEWS今日新聞》為您整理日職高潮系列賽決勝輪G1「先發投手、轉播、分析」一次看。

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🟡本文重點摘要

📍高潮系列賽賽賽程

📍2026年日職洋聯戰績表

📍火腿隊vs軟銀隊基本資訊

📍高潮系列賽決勝輪賽制

📍火腿隊vs軟銀隊戰局分析

📍高潮系列賽要去哪看？

高潮系列賽賽賽程

場次 日期 時間 對戰 場地
G1 10月14日 17：00 火腿隊 VS 軟銀隊 福岡巨蛋
G2 10月15日 17：00 火腿隊 VS 軟銀隊 福岡巨蛋
G3 10月16日 17：00 火腿隊 VS 軟銀隊 福岡巨蛋
G4 10月17日 17：00 火腿隊 VS 軟銀隊 福岡巨蛋
G5 10月18日 17：00 火腿隊 VS 軟銀隊 福岡巨蛋
G6 10月19日 17：00 火腿隊 VS 軟銀隊 福岡巨蛋
G7 10月20日 17：00 火腿隊 VS 軟銀隊 福岡巨蛋
⚾2026年日職洋聯戰績表

球隊 比賽 勝率 勝差
福岡軟銀鷹 143 91 49 3 .650 優勝
埼玉西武獅 143 79 60 4 .568 11.5
北海道日本火腿鬥士 143 78 62 3 .557 13
歐力士猛牛 143 65 76 2 .461 26.5
千葉羅德海洋 143 63 77 3 .450 28
東北樂天金鷲 143 58 84 1 .408 34
火腿隊vs軟銀隊基本資訊

對戰組合：北海道日本火腿鬥士 vs 福岡軟銀鷹

比賽場地：福岡PayPay巨蛋

比賽時間：17：00（台灣時間）

先發投手：莫內羅（Livan Moinelo，6-1，0.76）VS 山﨑福也（ 5-1，2.67）

高潮系列賽決勝輪賽制

今年CS決勝輪新增特定條件，聯盟優勝球隊所獲得的「保送勝」將從原先的1勝增加為2勝。觸發條件為優勝隊與CS首輪勝隊在例行賽「勝差達10場以上」，或首輪勝隊「勝率未滿5成」，只要符合其中任一條件，就適用7戰5勝新賽制。

過去CS決勝輪採取6戰4勝制，優勝球隊先自帶1場「保送勝」，合計率先取得4勝的球隊晉級日本大賽（日本一）。而在新制下，賽程將進行7戰5勝，優勝球隊自帶2場「保送勝」，合計率先取得5勝的球隊即為勝方。

依照今年兩聯盟例行賽成績，洋聯的軟銀隊以91勝49敗3和、勝率6成50的成績奪下洋聯3連霸，與首輪勝出的火腿隊勝差多達13場，因此決勝輪將從2勝0敗開始打起，也大大增加了火腿隊「下剋上」的難度。央聯方面，阪神隊本季以79勝62敗2和、勝率5成60完成優勝2連霸，但與首輪勝出的橫濱隊僅有5場勝差，因此仍從1勝0敗打起。

火腿隊vs軟銀隊戰局分析

🚩軟銀隊王牌莫內羅對戰火腿隊成績優異：軟銀將G1先發重任交給王牌左投莫內羅。他本季雖僅有7場登板，卻繳出6勝1敗、防禦率0.76的鬼神成績；本季面對日本火腿3場也取得2勝1敗、防禦率1.33的壓制力。過去兩年的決勝輪中，莫內羅面對火腿隊曾3度擔綱先發，合計主投20局僅失 3 分，3場全數率隊奪勝。

🚩火腿隊G1有輸不得的壓力：在首輪歷經激戰脫穎而出的火腿隊，決勝輪從0勝2敗開始打起，G1若輸球就陷入0勝3敗的局面，因此今日有輸不得的壓力。攤開雙方本季對戰數據，火腿隊例行賽面對軟銀隊僅拿下5勝18敗2和，處於絕對劣勢。

🚩萬波中正、野村佑希成火腿隊關鍵：這兩位核心打者今年對軟銀隊的成績不俗，萬波本季對戰軟銀隊打擊率3成24、敲出3轟、OPS達 .888；野村本季對戰軟銀打擊率2成96，並轟出5支全壘打、OPS 高達.948，兩人能否維持例行賽的對戰狀況，將是火腿隊能否扭轉逆勢的關鍵。

🚩台灣雙投決勝輪是否登板：火腿隊、軟銀隊陣中街有台灣投手孫易磊與徐若熙。孫易磊在首輪登板2場，面對西武獅隊合計3局無失分，送出6次三振，防禦率0，是火腿隊比分緊咬時的牛棚主力。徐若熙在10月1日重返傷癒復出重返一軍投手丘，例行賽最後2戰共投3局失1分，送出3次三振，狀態相當不錯，預計系列賽從牛棚出發。

高潮系列賽要去哪看？

隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。

有線電視：DAZN 2台（74台）

MOD：DAZN 2台（211頻道）

線上串流：DAZN（付費）MyVideo（付費）

▲DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權。（圖／DAZN提供）
▲DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權。（圖／DAZN提供）

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...