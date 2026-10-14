氣象專家吳德榮指出，今（14）晨受輻射冷卻影響，新竹關西平地最低溫僅14.9度，但白天氣溫快速回升，中南部高溫上看35度，早晚溫差明顯。吳德榮表示，今、明兩天大台北東側及東半部有局部短暫雨機率，週五至下週二（16日至20日）則將呈現「秋老虎」型態，白天偏熱、日夜溫差大。此外，颱風「小熊」即將變性為溫帶氣旋，關島東方海面下半週可能有熱帶擾動發展，各國模式預測仍有分歧，後續動向有待觀察。
清晨低溫新竹關西僅14.9度 白天高溫卻飆35度
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄指出，昨（13）日各地區最高氣溫約在33至35度。今（14）晨各地晴朗，因輻射冷卻作用，截至上午4時42分，縣市平地最低氣溫前3名依序為新竹（關西鎮）14.9度、宜蘭（南澳鄉）15.6度、苗栗（公館鄉）16.2度；各地區平地最低氣溫約在16至21度。
◾北部（新北石碇區）17.5度
◾中部（雲林古坑鄉）19.7度
◾南部（台南楠西區）21.0度
◾東部（宜蘭南澳鄉）15.6度
吳德榮揭今明天氣！大台北東側、東半部有雨
吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明（14日、15日）兩天東側海面水氣漸增，大台北東側、東半部雲量稍增，轉有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，山區午後偶有局部短暫降雨。北台灣高溫微降、南部偏熱，各地早晚涼。西半部空氣品質不佳，戶外活動應注意，各地區氣溫如下：
◾北部18至30度
◾中部20至35度
◾南部21至35度
◾東部16至33度
秋老虎又來了！16日至20日白天偏熱 日夜溫差大
最新模式模擬顯示，週五至下週二（16日至20日）東側水氣漸減，東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨的機率；西半部晴朗穩定；白天氣溫偏高，日夜溫差大，為「秋老虎」型態。
氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第28號輕颱「小熊」在日本東方海面，向東北加速進行，即將變性為溫帶氣旋。
各國模式模擬顯示，下半週關島東方海面有熱帶擾動發展，其未來行徑大多在日本南方海面、向東北大迴轉；但各國模式模擬仍有分歧，且持續調整，後續動向仍需觀察。
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中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄指出，昨（13）日各地區最高氣溫約在33至35度。今（14）晨各地晴朗，因輻射冷卻作用，截至上午4時42分，縣市平地最低氣溫前3名依序為新竹（關西鎮）14.9度、宜蘭（南澳鄉）15.6度、苗栗（公館鄉）16.2度；各地區平地最低氣溫約在16至21度。
◾北部（新北石碇區）17.5度
◾中部（雲林古坑鄉）19.7度
◾南部（台南楠西區）21.0度
◾東部（宜蘭南澳鄉）15.6度
吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明（14日、15日）兩天東側海面水氣漸增，大台北東側、東半部雲量稍增，轉有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，山區午後偶有局部短暫降雨。北台灣高溫微降、南部偏熱，各地早晚涼。西半部空氣品質不佳，戶外活動應注意，各地區氣溫如下：
◾北部18至30度
◾中部20至35度
◾南部21至35度
◾東部16至33度
秋老虎又來了！16日至20日白天偏熱 日夜溫差大
最新模式模擬顯示，週五至下週二（16日至20日）東側水氣漸減，東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨的機率；西半部晴朗穩定；白天氣溫偏高，日夜溫差大，為「秋老虎」型態。
氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第28號輕颱「小熊」在日本東方海面，向東北加速進行，即將變性為溫帶氣旋。
各國模式模擬顯示，下半週關島東方海面有熱帶擾動發展，其未來行徑大多在日本南方海面、向東北大迴轉；但各國模式模擬仍有分歧，且持續調整，後續動向仍需觀察。