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大型銀行財報表現不一 市場獲利預期偏高

韓國股市暴跌5.5% 中國記憶體晶片競爭加劇

投資人消化摩根大通、高盛等大型銀行公布的第三季財報之際，同時受到韓國股市重挫5.5%影響，記憶體相關股票普遍承壓，美股週二（13日）三大指數小幅收黑。道瓊工業指數盤中一度上漲逾460點，終場卻由紅翻黑，下跌180點；標普500指數則幾乎收在平盤。道瓊工業指數13日終場下跌180.45點，跌幅0.35%，收在51670.10點；標普500指數下跌0.02%，收7805.45點；那斯達克綜合指數下跌0.15%，收27204.38點；費城半導體指數下跌27.99點，或0.23％，收在12208.80點。台積電ADR上漲0.82美元，或0.18％，收在445.17美元。根據美國財經媒體CNBC報導，美國大型銀行陸續公布第三季財報，摩根大通（JPMorgan Chase）營收及獲利均不如分析師預期，儘管公司上調2026年淨利息收入展望，股價仍下跌0.9%。富國銀行（Wells Fargo）第三季財報表現好壞參半，股價下跌3%；高盛（Goldman Sachs）雖然營收優於市場預期，股價仍小跌0.2%。財富管理公司Walser Wealth Management投資長華爾瑟（Rebecca Walser）指出，這些銀行的財報數據其實仍相當強勁，但由於市場原先預期過高，反而成為企業本季財報表現面臨的風險。此外，美國聯合健康集團（UnitedHealth）財報表現優於分析師預期，股價仍下跌0.2%。根據金融數據公司FactSet統計，分析師平均預估，標普500指數成分企業第三季獲利將較去年同期成長近30%，顯示市場對本季企業財報抱持高度期待。科技股方面，韓國股市前一交易日大幅下挫，對美國記憶體相關股票形成壓力。韓國綜合股價指數（KOSPI）重挫5.5%，跌至7月31日以來最低水準，主要受到市場對相關企業估值偏高，以及中國記憶體晶片業者競爭加劇的疑慮影響。中國記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT）本週宣布，計畫在今年底前推出效能更強的新款晶片，也加深投資人對記憶體市場競爭的擔憂。受到相關消息影響，美國記憶體及儲存設備類股普遍走弱。Roundhill記憶體ETF（DRAM）下跌超過3%，韓國SK海力士（SK hynix）下跌3%。美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）股價下跌超過3%，威騰電子（Western Digital）下跌1.6%，希捷科技（Seagate Technology）跌近1%，SanDisk則下跌0.3%。在企業財報陸續公布之際，投資人除了關注大型企業能否達成市場高度成長預期，也持續觀察中國晶片業者的技術進展，以及全球記憶體產業競爭變化。