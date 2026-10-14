女星楊千霈與紡織業二代前夫洪家傑在2024年底簽字離婚，隔年1月公開消息，正式恢復單身。而她桃花運不斷，去年3月就被拍到和陳志強的伴郎Jeremy走得很近。對方是建材業小開、外型帥氣，但楊千霈當時否認有交往，強調雙方只是好友。不過兩人最近互動還是很熱絡，甚至在餐廳還被起鬨喝交杯酒，感情似乎穩定發展中。
楊千霈與Jeremy感情升溫 被拱喝交杯酒
據《鏡週刊》報導，楊千霈10月3日晚間，主持完台北時裝週後，前往台北市安東街的餐廳和好友吃飯。Jeremy當天早在餐廳內等候，楊千霈到場後自然地坐在他身旁，兩人距離靠得很近，當晚還在好友的起鬨下一起喝交杯酒，動作幾乎是依偎在一起，氣氛相當曖昧。
Jeremy很照顧楊千霈！彼此互動曖昧
這場聚會後來一路持續到隔日凌晨1點，席間有一名女性友人要先離開，略帶醉意的楊千霈還不停盧她留下來，這時也是Jeremy出面圓場，兩人一起送走好友後，才又返回餐廳，看得出來Jeremy對楊千霈相當照顧與在意，兩人似乎是「友達以上，戀人未滿」的關係。
而楊千霈事後在臉書發文，貼出多張照片、影片，原來當天聚會是幫一名好姊妹慶生，她也不介意讓Jeremy在她的動態中露臉，感覺Jeremy與楊千霈的好友們也都維持不錯的關係，可以一起飲酒作樂。
Jeremy與楊千霈同樣離過婚 她去年火速否認緋聞
據了解，Jeremy外型帥氣，更被冠上「建材業陳傑憲」的封號，與楊千霈在陳志強的婚禮上認識。他同樣有離婚經歷，不同於楊千霈生下2女，Jeremy則是有兩個兒子，同是單親的兩人感覺很來電。但楊千霈去年3月在緋聞傳出之際，火速否認，強調她與Jeremy只是好友，甚至不排除要提告週刊，顯然很不滿私生活被公開。
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據《鏡週刊》報導，楊千霈10月3日晚間，主持完台北時裝週後，前往台北市安東街的餐廳和好友吃飯。Jeremy當天早在餐廳內等候，楊千霈到場後自然地坐在他身旁，兩人距離靠得很近，當晚還在好友的起鬨下一起喝交杯酒，動作幾乎是依偎在一起，氣氛相當曖昧。
這場聚會後來一路持續到隔日凌晨1點，席間有一名女性友人要先離開，略帶醉意的楊千霈還不停盧她留下來，這時也是Jeremy出面圓場，兩人一起送走好友後，才又返回餐廳，看得出來Jeremy對楊千霈相當照顧與在意，兩人似乎是「友達以上，戀人未滿」的關係。
而楊千霈事後在臉書發文，貼出多張照片、影片，原來當天聚會是幫一名好姊妹慶生，她也不介意讓Jeremy在她的動態中露臉，感覺Jeremy與楊千霈的好友們也都維持不錯的關係，可以一起飲酒作樂。
Jeremy與楊千霈同樣離過婚 她去年火速否認緋聞
據了解，Jeremy外型帥氣，更被冠上「建材業陳傑憲」的封號，與楊千霈在陳志強的婚禮上認識。他同樣有離婚經歷，不同於楊千霈生下2女，Jeremy則是有兩個兒子，同是單親的兩人感覺很來電。但楊千霈去年3月在緋聞傳出之際，火速否認，強調她與Jeremy只是好友，甚至不排除要提告週刊，顯然很不滿私生活被公開。