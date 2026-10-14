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沙國機場接連遇襲 至少13死、逾300人受傷

川普考慮請土耳其介入 稱艾爾段會答應要求

美伊戰爭延燒8個月 紅海航運與油價面臨威脅

中東戰火持續擴大，葉門叛軍組織「胡塞武裝」（Houthis，又譯青年運動）近日接連攻擊沙烏地阿拉伯，造成至少13人死亡、超過300人受傷。美國總統川普（Donald Trump）13日指控，胡塞武裝刻意在美國期中選舉前發動攻擊，企圖推高國際油價，並警告即使選舉結束，也不會忘記胡塞武裝的所作所為。根據路透社報導，川普13日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，批評胡塞武裝「表現得非常惡劣」，並指控該組織在伊朗指示下重新發動攻擊。川普表示，美國去年對葉門境內目標發動空襲後，胡塞武裝曾一度減少攻擊，如今卻再度升高軍事行動。他更將胡塞武裝近期攻擊與美國11月3日舉行的期中選舉連結，指控對方試圖藉由破壞中東局勢推高油價，並強調：「選舉結束後我還會在這裡，而且我絕對不會忘記！」不過，川普並未提出證據，證明胡塞武裝發動攻擊的目的與美國期中選舉有關。川普發出警告之際，胡塞武裝近期持續對沙烏地阿拉伯發動攻擊，其中包括首都利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）。相關攻擊已造成至少13人死亡、超過300人受傷，並迫使機場關閉，嚴重衝擊當地航空交通。隨著沙國境內重要交通設施接連遇襲，外界也開始擔憂，衝突可能進一步波及中東能源設施及主要運輸路線。除了公開警告胡塞武裝，川普13日稍早接受記者提問時，也透露可能尋求土耳其協助。當被問及是否會請土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）介入、支持沙烏地阿拉伯利益時，川普回應「有可能」，並表示：「我認為艾爾段總統會照我的要求去做。」不過，川普並未進一步說明，希望土耳其採取何種行動，也尚未確認是否已正式向安卡拉提出相關請求。胡塞武裝自2014年起與沙烏地支持的葉門政府交戰，目前控制葉門大片地區。隨著美國與伊朗的戰爭持續約8個月，區域衝突逐漸升溫，胡塞武裝也加強攻擊紅海及具有重要戰略地位的曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）商船，進一步威脅國際航運安全。紅海及曼德海峽是全球重要的能源與貨物運輸通道，若攻擊持續，可能迫使更多商船繞道航行，增加運輸成本，並對全球石油供應及能源價格造成壓力。在美國期中選舉即將到來之際，中東衝突對油價的影響，也成為川普政府面臨的重要挑戰。