大谷受到傷勢影響，影響揮棒軌跡以及選球判斷，狀態確實不好，而擔任指定打擊（DH）、不參加守備，又使得他找感覺的時間變慢。

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美國隊總教練的球評德羅沙（Mark DeRosa）堅決反對將大谷降為替補，認為這是全隊打線的問題，不該讓年輕小將頂替大谷的位置；反之， 《USA Today》等媒體則強烈支持，認為道奇應該停止顧慮大谷的面子，將球隊利益擺在第一，甚至批評道奇高層太晚正視大谷的健康問題。

大谷現在不僅是揮棒落空，而是揮棒軌跡與球的距離相差甚遠，甚至開始追打過去不會出手的壞球。「因此將他從首發陣容中移除是可以理解的。在這種時候將他從先發陣容中移除，要麼意味著球隊急於尋找解決辦法，要麼意味著他們擔心球員的健康，希望讓他休息一下。 」

在棒球界任何事情都可能發生，絕不能掉以輕心。他特別回憶起去年國聯冠軍系列賽第4戰，當時大谷翔平對陣釀酒人展現了史詩級的二刀流表現：投球7局狂飆10次三振，打擊端更是轟出3發全壘打。「去年的這個時候，我們清楚記得他在對上我們時登板投球的表現。那可能是棒球史上最偉大的比賽之一，感覺他每次站上打擊區都能開轟。我們不能忘記他的天賦與能力。無論對手是誰，我們都必須正面迎戰。」

洛杉磯道奇在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）面臨0勝2敗的絕對劣勢，在季後賽6場比賽中，大谷翔平的打擊率跌至慘澹的1成50，且連續110個打席未擊出全壘打。據《The Athletic》報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言大谷的感覺並不好，不排除在接下來的第3戰將他移出先發名單。而針對大谷為何陷入低潮的原因，前球星格蘭德森（Curtis Granderson）、羅林斯（Jimmy Rollins）在節目上解析大谷翔平的低迷表現與可能被移出先發的報導，在全美引發正反兩極的激烈論戰。曾擔任世界棒球經典賽（WBC）美國轉播單位TNT的球評、前大聯盟球星格蘭德森與羅林斯則一致認為，大谷的低潮絕非單純的打擊手感問題，而是季末遭遇的左膝與右上臂傷勢仍在影響他的發揮。格蘭德森表示大谷因為只打擊，影響了他傷後回歸找狀態的時間，「大谷翔平在九月下旬從膝傷中恢復，但即使重返賽場，膝傷的影響仍然可能持續存在。所有動作都始於下肢，下肢是基礎。同樣因傷缺陣的守護者隊球員拉米雷斯（José Ramírez），通過持續比賽找回了狀態。尤其當他還能參與守備時，這可以成為他恢復狀態的催化劑。但如果他像大谷翔平只擔任打者或指定打擊（DH），那就無法做到這一點。 」羅林斯指出，針對大谷翔平可能被移出先發的傳聞，釀酒人總教練墨菲在賽前記者會上表示：「我不會根據臆測來發言。如果他真的受傷了，我能理解球員即使帶傷也想上場拚戰的心情。但當然，這不是我能決定的事。」墨菲進一步強調，