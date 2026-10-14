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最後一題突然考英文 沈伯洋一聽笑出聲：太嗆了

出自蔣萬安哈佛回答曾突然切中文

沈伯洋稱論壇「比辯論深入」 沒答完承諾另開直播

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（13）日晚間回到任教的國立台北大學，接受學生輪番提問，沒想到活動接近尾聲時，學生突然出了一道「英文題」，詢問「兩岸關係越緊張、越艱困，越需要溝通跟交流」英文怎麼講？這句話正好是台北市長蔣萬安2024年赴哈佛大學演講時，用英文答不出來、秒切中文的片段；正在喝水的沈伯洋聽到這題目也笑出聲，直呼：「我覺得這個也是有點太嗆了。」沈伯洋昨晚前往台北大學台北校區，參加學生會主辦的「台北．無限之城」候選人論壇，現場學生從寵物、音樂、女性參政、兒少政策、美沙冬，到青年政策、樹木保護及城市治理等議題接連提問。活動原本已接近尾聲，學生仍堅持再問最後一題，只見學生開口：「請問沈老師，『兩岸關係越緊張、越艱困，越需要溝通跟交流』的英文怎麼講？」全場一聽立刻傳出笑聲，正在喝水的沈伯洋也笑了出來，先是連笑數聲，接著說：「我覺得這個也是有點太嗆了。」沈伯洋接著解釋，可以使用「the more tension」、「the more negotiation we need」，如果要放進兩岸關係的脈絡，再加上「Cross-strait」，接著完整說出：「The more tension between the Cross-strait, the more negotiation that we need.」而這段影片也在Threads上曝光，民眾紛紛留言「是不是要轉貼給蔣市長？」、「同學不要偷臭」、「直接變英文老師」、「竟然沒有用I would say開頭」。這道英文題的典故出自蔣萬安2024年9月赴美國哈佛大學甘迺迪學院演講時，曾在問答環節談到兩岸關係。當時面對學生提問，蔣萬安先以英文開頭「Umm, I would say……」，接著卻改以中文表示：「兩岸關係越緊張、越艱困，越需要溝通跟交流……」，再接回英文「That's why……」，引發外界質疑蔣萬安的英文口說程度。除了這道突如其來的英文題，沈伯洋當晚也接受學生針對多項市政議題提問。面對接連而來的問題，他表示，自己還可以再回答1個小時，更形容這可能是他經歷過「問題最深入的一次」，直言「這絕對比辯論深入太多、太多了」，也比許多政論節目的討論更加深入。不過由於活動時間有限，部分問題來不及回答。沈伯洋表示，團隊會將直播中的提問整理下來，若有未納入主要政策、但仍有許多人關心的議題，未來會再找時間透過直播回應。