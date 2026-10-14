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「台北這段尺度這麼大的嗎？」、「也太大膽了吧！」事實上，首度挑戰演大尺度床戲的涂善存壓力也很大，他受訪時坦言自己一開始非常緊張：「還是會擔心是否會讓對方感覺到不適。」好在現場有親密指導老師，讓兩人都能安心投入表演。



▲柯佳嬿在《綁架遊戲》中飾演網紅人妻，一出場就與涂善存有精彩床戲。（圖／Hami Video提供） 涂善存狂誇柯佳嬿貼心 天冷幫忙多拿衣服



涂善存也大讚柯佳嬿非常體貼，讓他印象深刻。他透露拍攝時正值冬天， 兩人的戲又多半穿著較少衣物：「她就會時常關心我的身體狀態， 替我多拿一些保暖衣物。」演員間互相照顧的情誼，令他感激於心。



《綁架遊戲》3國溝通無障礙？柯佳嬿誇李準基日文流利



而參演《綁架遊戲 kiDnap GAME》的主角還有韓國男星李準基與日本男星坂口健太郎，幾人在拍戲現場到底如何溝通？柯佳嬿一開始打趣說道：「用眼神！」後來才解釋其實李準基的英文與日文都相當流利，她自己也學了一點日文，因此3人在片場可以靠英文、日文簡單對話：「有準基在， 我們3個人就都溝通OK！」



▲李準基在《綁架遊戲》中飾演醫師，為救愛女陷入殺人兩難。（圖／Hami Video提供）





女星柯佳嬿參演的跨國合作電視劇《綁架遊戲 kiDnap GAME》10月6日正式開播，才第1集就有大尺度床戲，她飾演的網紅人妻與涂善存上演激情愛侶，床上運動喘不停，讓粉絲直呼好害羞，開玩笑喊：「坤達別看！」《綁架遊戲 kiDnap GAME》劇情講述7座城市同步發生的綁架案，7名受害者家屬被迫加入為期10天的致命競賽，必須搶先完成指令，才能救回摯愛。柯佳嬿與涂善存是台北場代表，兩人在第1集中就有大尺度床戲，只見他們不只擁抱、親吻，柯佳嬿更脫掉上衣，以女上男下的姿勢跟涂善存激戰，讓人看了臉紅心跳。這場床戲播出後火速引發粉絲討論，大家看了紛紛留言直呼：