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波士頓塞爾提克成功留住板凳席上的關鍵戰力！根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，塞爾提克已與陣中後衛普理查德（Payton Pritchard）達成一份為期2年、總值4420萬美元的合約延長協議，其中包含2029-30賽季的共同選擇權。這份合約中包含特殊的「共同選擇權」，意味著無論是普理查德或球團，皆有權執行合約的最後一年；若雙方皆不執行，普理查德將成為自由球員。這份延長合約將於2028-29賽季正式生效，屆時他的年薪將從2027-28賽季的830萬美元，大幅躍升至2130萬美元，預計將成為陣中僅次於塔圖姆（Jayson Tatum）與懷特（Derrick White）的第三高薪球員。根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，普理查德最快可於2028年10月再次具備提前續約資格。根據聯盟勞資協議規定，普理查德在今年夏天最多能簽下3年6900萬美元的延長合約。若他選擇等待至明年休賽季投入自由市場，有望爭取更優渥的報價。近期如勇士隊與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）簽下5年1.1億美元的合約，更凸顯了自由市場的潛力。然而，普理查德最終並未選擇「賭一把」，而是接受了塞爾提克在金額上所能提供的最大誠意，選擇繼續效力這支在2020年選秀會上以首輪第26順位挑中他的球隊。普理查德近年已成長為波士頓不可或缺的戰力。他在2024-25賽季榮獲NBA年度最佳第六人殊榮，上個賽季表現更進一步，在79場出賽中（其中50場先發），繳出均創生涯新高的場均17.0分、5.2次助攻與3.9個籃板。儘管季初曾擔綱先發，但在球隊2月交易來西蒙斯（Anfernee Simons）後，他重返熟悉的板凳暴徒角色。28歲的普理查德日前才剛成為陣中效力時間第二長的球員（僅次於塔圖姆）。談及自己在球隊中的地位，他表示：「這太瘋狂了。我不認為這會改變我面對比賽的態度，或許今年我會多發聲，讓大家感受到我的存在感。但對我來說，領導力不僅僅是說話，更是你每天面對工作的態度、競爭精神與工作習慣。」