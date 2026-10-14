張凌赫、田曦薇主演的古裝大戲《逐玉》將在緯來戲劇台開播，2位主演自曝最愛第一名場面是「
陳皮糖之吻」，導演曾慶杰爆料，張凌赫和田曦薇的親密戲根本不需要指導，因為他們都太專業了，反而是常需要出手打斷他們，不然他們會一直研究怎麼做更好看。
張凌赫驚訝田曦薇力氣大 「殺豬養你」成經典
在《逐玉》中，張凌赫飾演落難侯爺武安侯謝征，
在雪地受傷奄奄一息，被田曦薇飾演的樊長玉所救，隱姓埋名為「 言正」，在村子裡療傷的日子，為了幫樊長玉保住老宅而假結婚， 卻漸漸愛上眼前這個殺豬大力女。
張凌赫說，田曦薇力氣真的很大，
竟然可以揹得動他！戲裡，田曦薇對張凌赫說了一句經典台詞「 我殺豬養你啊」！張凌赫說，第一次聽會很驚訝，想說殺豬？ 怎麼養我啊？但結合當時情境會覺得很感動， 因為這女孩什麼都沒有了，卻還能說這樣的話，代表對方很看重他， 這也讓張凌赫與田曦薇笑說這是「2026最新告白方式」， 而且人人朗朗上口，超級洗腦！
陳皮糖之吻太甜 導演爆料拍攝花絮
劇中，好多吻戲名場面，
張凌赫與田曦薇有共識最愛的一場就是他們在床上的「陳皮糖之吻」 ，田曦薇在張凌赫身上，聞到他有陳皮糖的味道， 張凌赫問她想吃嗎？兩人情不自禁吻上了。田曦薇說， 在狹小空間裡激發起少男少女的悸動，讓他們感情更加濃烈。
導演曾慶杰就說，其實征玉CP的吻戲不需要特別指導， 他們都很專業，只是為了要找好拍攝角度， 他還得常在螢幕面前打斷他們。張凌赫則是很稱讚《逐玉》 的構圖很美，他說知道導演把他拍得很帥， 但事後看的時候才驚嘆說，「原來還可以這樣拍啊！」
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在《逐玉》中，張凌赫飾演落難侯爺武安侯謝征，
張凌赫說，田曦薇力氣真的很大，
劇中，好多吻戲名場面，