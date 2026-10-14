我是廣告 請繼續往下閱讀

全球經濟靠AI撐場 IMF總裁：只靠一條腿站立

AI泡沫若破裂 全球GDP恐縮水1.1%

科技七巨頭市值占標普逾35% AI循環融資藏風險

台韓掌握全球62% AI硬體淨貿易 成長亮眼卻也面臨風險

不只AI泡沫 全球債務與網路攻擊也是隱憂

人工智慧（AI）投資熱潮成為全球經濟成長的重要支柱，但也讓金融市場面臨新的風險。國際貨幣基金（IMF）13日警告，AI企業估值偏高、投資過度集中，加上產業舉債規模持續擴大，一旦AI投資報酬不如預期，恐引發股市大幅修正，衝擊全球經濟。其中，亞洲市場的曝險程度僅次於美國，位居AI供應鏈核心的台灣與韓國尤其受到關注。綜合路透社等外媒報導，IMF於泰國曼谷舉行的IMF與世界銀行年會期間，公布最新《世界經濟展望》及《全球金融穩定報告》，指出AI投資熱潮、中東戰爭及全球債務攀升，已成為影響未來經濟與金融穩定的主要因素。IMF最新預估，2026年全球經濟成長率為3.1%，較7月預測上修0.1個百分點，主要受惠於AI基礎設施投資強勁，抵銷部分中東戰爭推升油價的衝擊。2027年成長率則預估達3.4%，但前提是荷姆茲海峽明年3月前重新開放，全球航運於2027年10月恢復戰前狀態。若中東戰爭持續延燒，導致國際油價在2027年第一季持續維持每桶130美元以上，恐使明年全球經濟成長率減少0.5個百分點。IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）形容，目前全球經濟幾乎只靠AI這一條腿支撐。她警告，一旦AI投資熱潮動搖，或市場對相關技術的獲利前景感到失望，全球經濟可能陷入更加艱困的處境。IMF在風險情境分析中指出，若AI投資急劇降溫，引發股票及其他資產價格大幅下跌，到2028年全球GDP可能較基準預測減少1.1%，其中美國經濟產出恐減少1.8%。IMF全球市場分析部門助理主任吳傑森（Jason Wu）表示，若市場開始質疑AI技術能否真正轉化為企業營收，相關股票投資價值可能大幅縮水，企業也可能面臨償債困難，原先承諾的未來收入更可能無法實現。這類衝擊不會只停留在科技產業。IMF指出，資產價格下跌可能削弱投資人財富，進一步壓抑消費與整體需求，並透過金融市場擴散至實體經濟。不過，IMF副研究主任布魯克斯（Petya Koeva Brooks）表示，即使發生最悲觀的AI投資修正情境，全球經濟成長率仍不太可能因此降至全球經濟衰退的程度。IMF特別警告，全球股市對少數大型科技企業的依賴程度持續升高。包括Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達及特斯拉在內的美國科技「七巨頭」，目前合計市值已占標普500指數超過35%，遠高於10年前的12%，過去兩年總市值更增加逾50%。此外，AI產業快速擴張伴隨龐大借貸及複雜融資結構，尤其是大型科技企業與合作夥伴之間的「循環融資」（circular financing），可能放大市場修正的衝擊。報告指出，過去3年相關企業之間的交易規模達3000億美元，另涉及6500億美元債務及未來1.4兆美元的財務承諾。一旦AI獲利前景不如預期，恐引發資產重新定價及連鎖拋售。AI熱潮也帶動亞洲科技產業快速成長。IMF指出，台灣與韓國位居全球AI硬體供應鏈核心，兩地合計占全球AI相關運算硬體淨貿易額的62%。其中，IMF將台灣2026年實質GDP成長率預測大幅上修至10.7%，較今年4月預估的5.2%提高5.5個百分點，也高於2025年的8.8%；不過，2027年成長率預估將放緩至4.3%。不過IMF也提醒，AI產業帶來的經濟利益高度集中，一旦相關資產價格大幅修正，除美國外，亞洲金融市場面臨的風險最高。IMF首席經濟學家坦雷羅（Silvana Tenreyro）指出，2023年至2025年間，全球AI相關商品貿易成長29%，遠高於同期全球貿易整體成長率8.3%。若排除AI相關商品，全球貿易成長率僅有4.6%，凸顯AI對全球貿易的重要性。除了AI市場修正風險，IMF也警告，中東戰爭持續延燒及全球債務攀升，可能進一步拖累經濟。若油價在2027年第一季持續維持每桶130美元以上，恐使明年全球經濟成長率減少0.5個百分點。同時，通膨壓力與政府借貸成本上升，可能加重各國財政負擔，重大網路攻擊也可能衝擊金融服務及市場信心。IMF呼籲各國政府正視AI投資過熱、債務攀升及金融體系脆弱性，避免因短期經濟成長表現強勁而忽略潛在風險。