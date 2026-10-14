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我想澄清的是，我們從來沒有打算把他長期放在替補席上。先前討論的只是是否給他幾天休息時間來重新調整

羅伯斯透露，今日與大谷進行了非常深入且良好的溝通，大谷表達了強烈的上場意願。

洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍賽吞下客場2連敗後，今（14）日回到主場道奇體育場（Dodger Stadium）展開賽前練習，全力備戰明日的關鍵第3戰。針對外界最關心的大谷翔平是否會被移出先發名單，總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前記者會上給出了明確答案，親口證實大谷翔平明日將繼續先發上陣，打序則預計落在第2到6棒之間。先前多家美媒都曾報導羅伯斯不排除讓打擊陷入嚴重低迷的大谷翔平坐板凳，引發球迷熱議。對此，羅伯斯今日特別釐清：「，就像我們2024年對弗里曼（Freddie Freeman）所做的那樣，而弗里曼最終贏得了世界大賽MVP。」羅伯斯表示，大谷的意志非常堅定，認為自己的身體狀況完全足以應付比賽，而且在揮棒機制上也快找回手感，非常渴望站在場上為球隊拿下勝利、衝擊世界大賽冠軍做出貢獻。羅伯斯進一步說：「偉大的球員在越關鍵的時刻，對自己的要求比任何人都高，大谷把這視為個人挑戰，教練團也完全支持他的決心。」大谷翔平自9月初因「右上腕二頭肌發炎」進入傷兵名單後，回歸後打擊手感便持續陷入低潮。進入季後賽以來，大谷20打數僅敲出3支安打，打擊率僅.150，且全壘打與打點皆掛蛋。自8月18日面對教士隊開轟以來，大谷已經連續24場比賽未有全壘打進帳，跨季連續110個打席無轟更創下他赴美加盟大聯盟以來的最慘紀錄。然而，羅伯斯對大谷的拼勁依然讚不絕口：「在第二戰中，他甚至為了上壘而嘗試短打推進，這充分展示了他為了團隊勝利願意付出一切的態度。」面對釀酒人第3戰預計派出的先發左投葛薩（Robert Gasser），羅伯斯表示，教練團目前正在評估對手投手陣容的輪替，並安排最適合大谷的打序位置，預計會將他排在第2到第6棒之間，以求發揮打線的最大效益。