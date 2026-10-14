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金州勇士正為波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）可能無法在開幕戰如期歸隊做好準備，總教練科爾（Steve Kerr）必須盡快找出替代人選。雖然根據近期報導，波爾辛吉斯即將歸隊，但ESPN透露勇士方面預計他將缺席開幕戰。根據ESPN記者史萊特（Anthony Slater）在周二《NBA Today》節目中的報導，缺席訓練營的波爾辛吉斯預計將前往勇士位於舊金山的訓練設施接受醫療評估，並與球團首席醫療決策者塞萊布里尼（Rick Celebrini）會面。「我認為勇士隊目前普遍認為波爾津吉斯將缺席賽季揭幕戰，」史萊特說如此說道。勇士球團並未指望這位老將長人能在例行賽開打時順利歸隊，甚至已做好他整個賽季可能打打停停的心理準備。這項不確定性也解釋了勇士為何如此設計他的合約。史萊特指出，波爾辛吉斯下個賽季的薪資僅有300萬美元獲得保障，這賦予了球團在未來必要時進行交易的彈性。就目前而言，勇士仍希望能讓他恢復健康並重返球場，但科爾顯然無法將球隊輪替建立在一位出賽狀況不明的球員身上。隨著波爾辛吉斯缺陣，加上老將霍福德（Al Horford）預計上場時間受限，科爾決定重拾勇士最熟悉的「小球戰術」。史萊特透露，勇士預計的開幕戰先發五人將由柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、桑托斯（Gui Santos）、新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與格林（Draymond Green）組成。這套陣容將讓格林重返中鋒位置，他防守端的多功能性正是勇士過去多套成功陣容的基石。而最大的驚喜莫過於藍德柏格。這位新秀在熱身賽前3戰分別抓下10個、9個與9個籃板，展現出極佳的籃板保護能力，讓科爾更有信心在不犧牲太多身材劣勢與對抗性的情況下啟用小球陣容。史萊特直言：「預期這位新秀將在開幕戰先發。」這對倫德伯格而言是個絕佳的機會，但他扛下重任的背後，也凸顯了勇士前場戰力的不確定性。在霍福德需要控制上場時間、波爾辛吉斯歸期未定，以及格林恐須再次於禁區面對高大對手扛下大量時間的情況下，新賽季還沒開始，大通中心上方就已籠罩著烏雲。