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黃健豪追問：80元至120元便當算賄選嗎？

卓榮泰：若要求「投票交換」 可能成為對價證據

「去造勢吃便當就能檢舉？」 黃健豪質疑標準不明

30元不是「賄選門檻」 只是發動偵查參考值

游盈隆：別只糾結便當多少錢 要回歸《選罷法》99條

年底選舉將近，造勢活動若提供便當，是否可能踩到賄選紅線？國民黨立委黃健豪昨（13）日以造勢場合發放80元至120元便當為例，接連追問究竟是否違法？法務部長鄭銘謙則多次強調，不能單憑餐點價格認定賄選，關鍵仍在提供利益與投票行為間是否存在對價關係，以及是否足以影響、動搖選民投票意願，必須依個案事實判斷。黃健豪昨質詢時提問，選舉造勢活動經常提供便當，若餐點價格約在80元至120元之間，究竟會不會構成賄選？他認為，這類活動相當常見，若主管機關沒有更清楚的判斷方式，參選人恐怕無所適從。鄭銘謙回應，判斷重點並非餐點值多少錢，而是候選人提供利益時，是否與選民投票行為之間形成對價？以及是否足以影響選民投票意願？黃健豪隨即反問，候選人辦造勢活動，本來就是希望爭取選民投票支持，「辦造勢活動，當然是希望他投給我」，難道因此就可能構成賄選？行政院長卓榮泰則表示，如果在提供餐飲、物品時，同時要求選民以投票作為交換，就可能成為檢方判斷「對價關係」的證據。檢察官會依具體情況獨立判斷，例如提供物品時，有沒有要求投票權人作出特定行為、施加壓力，或要求配合投給特定對象，都可能影響案件認定。若只是活動交通過程中提供簡單飲水，沒有附帶任何投票條件，檢察官也可能做出不同判斷，因此仍須回到個案事實。黃健豪進一步追問，如果民眾得知候選人舉辦造勢活動，到了現場吃了由候選人或支持者準備的便當，是否就可以因此檢舉賄選？鄭銘謙再度表示，「這要做個案認定」，仍要回到是否存在投票對價，以及利益是否足以影響投票意願？他強調，最高法院相關判決所建立的認定標準並沒有改變，檢調機關仍是依照相同原則查辦，並非只看便當值80元、100元或120元，就直接認定有罪或沒事。事實上，鄭銘謙日前接受備詢時也曾說明，30元並不是構成賄選的絕對金額標準，而是檢察官是否發動偵查的參考值。即使物品價值超過30元，只要沒有投票對價、也不足以動搖投票意願，不代表一定構成賄選；反過來說，即使低於30元，若存在明確對價，仍可能遭查辦。鄭銘謙當時表示，最高法院也沒有訂出「100元以下沒事、200元以上就是賄選」這類固定金額界線，仍須綜合利益內容、對價關係及對投票意願的影響判斷。而針對此議題，中選會主委游盈隆昨也加入說明，表示賄選認定仍應回歸《公職人員選舉罷免法》第99條，不能只看物品價格高低，還必須綜合檢視是否交付不正利益、是否存在投票對價等要件，「如果單純糾結在東西價值多少、會不會構成賄選？這沒必要」。黃健豪則仍認為，法務部反覆以「個案認定」回應，實務上的紅線仍不夠清楚。鄭銘謙否認執法存在雙重標準，強調檢方會依《選罷法》及最高法院判決辦理，最後更回應：「《選罷法》是立法院通過的法律欸！」