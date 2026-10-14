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丹佛金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）日前在對陣猶他爵士的季前熱身賽中，傳出一記技驚四座的背後傳球，獲得傳奇控衛奈許（Steve Nash）的極高評價，直呼這記傳球堪稱神蹟。因為約基奇傳出這一球不只是炫技，而是有極高的戰術價值，防守者根本無法預判。同時要傳出這一球需要極好的視野和傳球技術，因此奈許認為籃球史上沒有其他人能完成這種操作。奈許指出，許多頂級傳球手或許能閱讀到這次機會，但要將球穩穩送達完全是另一回事。當時約基奇幾乎被逼到底角，要隔著偌大球場精準傳到對向底角，即便在沒有防守者的空館裡都相當困難。奈許強調，若以一般動作傳球，防守者有足夠時間回位並將球抄截，因此唯一的辦法就是隱藏意圖，利用快速背後傳球殺對手一個措手不及。「能夠發現這個傳球機會本身就已經很了不起了，這需要超凡的球場視野與局勢判斷力。但用背傳騙過防守者這一手，直接讓這次傳球上升到另一個層次，而且還能傳得如此精準，實在太過離譜。」奈許讚嘆道：「我甚至不知道籃球史上還有哪位球員可以完成這次傳球。完美隱藏動作、速度恰到好處、線路緊湊，最後穩穩落到隊友手中，這正是約基奇獨一無二的地方。」對於外界的驚嘆，約基奇本人賽後在更衣室受訪時，也毫不避諱地將這球列為生涯最佳：「這可能是我NBA生涯傳過最棒的一球。我當時就是看到了空隙，心想有何不可？結果就成了一次精彩的傳球。」這記神來之筆讓接球的隊友瓊森（Cameron Johnson）在訓練時不斷嘗試重現，在金塊更衣室內也是討論度極高。前鋒戈登（Aaron Gordon）表示，最讓他驚訝的其實不是傳球本身，而是約基奇閱讀防守與破解戰術的能力，因為該戰術原本並非設計讓他接球，但他看穿了防守漏洞並自行主導，最終完成了這記不可思議的底線背傳。金塊教練艾德曼（David Adelman）同樣給予極高評價，直言這是史上最佳傳球之一。他透露自己在現場甚至沒看清楚傳球角度，直到看影片重播時驚訝得差點摔倒。艾德曼更將約基奇與傳奇名將相提並論：「我有幸看過魔術強森（Magic Johnson）與伯德（Larry Bird）打球，他們能在事情發生前就預判局勢並了解防守輪轉。但約基奇完全是另一個境界，這是前所未見的。」