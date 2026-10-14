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MLB國聯冠軍賽陷入0勝2敗絕境的洛杉磯道奇隊即將回到主場迎戰密爾瓦基釀酒人，陣中日籍球星大谷翔平近期深陷打擊低潮，今（14）日他在賽前記者會上坦然面對低迷現狀，不僅直言「打不好全是實力問題」，更首度透露因為先前的左膝與右手臂傷勢，導致自己的揮棒動作開始出現壞習慣。大谷在9月因右上臂二頭肌與左膝等部位不適進入傷兵名單，雖然趕在季後賽前復出，但打擊手感始終未能完全復甦。截至目前為止，大谷在季後賽總計20打數僅敲出3安，打擊率僅剩1成5，且長打與打點雙雙掛零，自8月18日以來已經連續110個打席沒能開轟。回顧近期在場上出現揮空，甚至在揮空後甩棒的掙扎畫面，大谷在記者會上向外界說明現況：「如果問我為什麼打不好，那只能說是實力問題。這並不是因為身體有傷而打不出來，我覺得一切都在自己實力的範圍內，我會好好練習來改善它。」大谷進一步透露，由於季中頻繁受到左膝與前腕傷勢影響，為了讓傷勢在打擊時不會痛，導致自己在不知不覺中「把錯誤的揮棒動作養成了習慣」：「因為長時間在這種狀況下打球，不知不覺變成了一種壞習慣。雖然狀態確實正在好轉，但我現在必須每天透過訓練和各種調整，努力去把受傷前的那種感覺和揮棒軌跡找回來。」由於前一戰4打數無安打還吞下2次三振，美國媒體《The Athletic》曾報導總教練羅伯斯在G2賽後坦言大谷狀態不理想，不排除在G3將他移出先發名單。不過，經過一夜沉澱與雙方深談後，情勢有了180度大轉變。據《USA Today》資深記者南丁格爾（Bob Nightengale）在社群平台X上透露，羅伯斯在談話過後果斷拍板：「他（大谷）向我堅決主張，自己絕對有能力在場上幫助球隊、為贏球做出貢獻。只要聽到他這麼說，對我來說就已經夠了。」羅伯斯公開力挺大谷，強調任何人都心知肚明，道奇有大谷在先發陣容裡就是一支更強大的球隊：「這不是什麼秘密。大谷雖然坦承膝蓋與上半身傷勢讓他無法達到 100%的狀態，但他隨時準備好上場，而且我們都看得出來，他正在逐漸抓回那種感覺。」