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▲溫翠蘋第一任丈夫是日本人，兩人婚後生下1女，遺傳溫翠蘋的美貌。（圖／翻攝自FB@溫翠蘋 Vanessa 斜槓人生）

溫翠蘋小檔案

生日：1971年6月4日（55歲）

出道時間：1989年（參加環球中國小姐選美，獲得第二名）

職業：演員、模特兒、主持人、歌手

別名／暱稱：溫水瓶、九官鳥（因精通多國語言而得名）

代表作：拍過電影《城市獵人》、《唐伯虎點秋香》、《黑蝴蝶》、電視劇《第8號當舖》。還主持過朝日電視台《早晨Life沙拉之旅》外景、JET日本台《北海道風情畫》等。

55歲的「美魔女」溫翠蘋近日被拍到和185公分高的新歡牽手約會，感情甜蜜。回顧溫翠蘋情史，她曾結過3次婚，前兩任老公分別是日本、美國人，第3任則是台灣人。溫翠蘋過去還分享自己桃花超旺，初戀男友是阿根廷人，對方對她一見鍾情，相處模式相當浪漫，會送花加上自彈自唱，讓她非常難忘。溫翠蘋過去曾在節目中大方分享自己的感情經驗，她透露自己談過5段異國戀，包含1任阿根廷、2任日本、2任美國。其中阿根廷男友是初戀，當時她曾短暫居住在當地，於中華會館的活動上認識了對方。阿根廷男友大她5歲，初次見面就對她一見鍾情，直球告白：「妳好漂亮，妳願意嫁給我嗎？」男方隨後對她展開花式追求，如電影情節般浪漫。溫翠蘋舉例，如果男友口袋只剩下1000塊錢，還是會花900塊買花送她，甚至會在她家窗外彈吉他獻唱，只為博得她開窗一笑。對方還帶她體驗當地的嘉年華與潑水節，因此即便這段戀情只維持了2年多，依舊讓她印象深刻。至於日本籍男友，溫翠蘋印象就沒很好，她說有一任很大男人主義，出國旅行要她幫忙收行李還要安排一切行程，然後語言能力又差，讓溫翠蘋很火大。據悉，她的第一任丈夫就是日本人齊藤義行，兩人交往不到一年就決定閃婚，並生下1女，婚後溫翠蘋隨老公定居在日本，但男方很不愛小孩，對家庭活動沒耐心，最後更被抓包在中國劈腿，因此這段5年婚姻最終告吹。後來溫翠蘋搬到美國療傷，期間認識了美籍會計師Kevin，男方當初說自己年薪破500萬，很會賺錢。溫翠蘋婚後才知道，他根本無存款又負債，自己還要幫忙還錢，且她想開公司時，並未獲得支持，讓她覺得心灰意冷，再度選擇離婚。第3任丈夫則是一名叫做Michael的台灣教授，溫翠蘋曾帶著男方去看好友班鐵翔的演唱會，兩人交往約4年左右，2024年晚間卻在台北市街頭發生家暴事件。溫翠蘋被Michael踹肚子，當街痛哭，路人見狀急忙報警，兩人夫妻的關係才曝光。不過這段婚姻似乎也因為這起暴力事件，悄悄畫下句點。只能說溫翠蘋一路走來情史坎坷，但她桃花運一直很旺，今日還被周刊《CTWANT》爆料身邊已有新歡，身材高大的男方與她同進同出，一起約會8小時才返家，可見已展開同居，但是否再度結婚，目前溫翠蘋經紀人無回應。