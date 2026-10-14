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沙國攔截飛彈碎片墜落住宅區 利雅德4人受傷

胡塞武裝揚言報復 沙國反擊葉門首都油庫

葉門內戰再起 紅海能源航線面臨威脅

中東戰火持續擴大，沙烏地阿拉伯國營石油巨頭沙烏地阿美（Saudi Aramco）位於東部達蘭（Dhahran）的總部園區遭到攻擊，引發火災。沙國能源部14日證實，一棟行政大樓遇襲，造成局部火勢，所幸沒有傳出人員傷亡。消息人士則透露，一枚彈道飛彈擊中園區內的辦公大樓，導致頂部3個樓層受損。根據路透社報導，沙國能源部表示，當局13日晚間接獲通報後立即處置，並採取必要措施控制火勢，目前未傳出傷亡。一名沙烏地阿美內部人士指出，遭攻擊的是位於達蘭總部園區內的辦公大樓，頂部3層受到損壞。另有消息人士證實，現場一度起火，多名目擊者也表示，曾聽見園區附近傳出巨大爆炸聲。沙烏地阿美達蘭總部設有重要營運中心，負責監控及管理遍布沙國的陸上、海上油井、輸油管線、煉油廠及石油出口設施。沙烏地領導的聯軍表示，防空系統在達蘭攔截並摧毀一枚飛彈，部分碎片墜落住宅區，但未進一步說明是否與沙烏地阿美大樓遇襲有直接關聯。此外，沙國首都利雅德及南部地區也接連傳出飛彈與無人機攻擊。沙國民防部門14日指出，利雅德攔截兩枚胡塞武裝飛彈後，掉落的碎片造成4人受傷，包括2名女性、1名男性及1名兒童，另有15棟住宅受到輕微損壞。過去一週，獲伊朗支持的葉門胡塞武裝（Houthis，又譯青年運動）持續以彈道飛彈及無人機攻擊沙國重要設施，報復沙國支持葉門政府軍的軍事行動。其中，利雅德哈立德國王國際機場已遭到4次攻擊，11日的飛彈襲擊造成13人死亡，成為沙國近10年來死傷最嚴重的飛彈攻擊事件，也導致全國多地航班停飛。胡塞武裝先前警告，將對沙國空襲葉門首都沙那（Sanaa）採取「嚴厲且痛苦」的報復行動。胡塞武裝發言人薩雷（Yahya Saree）更點名，沙烏地阿美達蘭總部及利雅德一座煉油廠，都可能成為攻擊目標，並警告沙國石油設施員工遠離潛在目標。另一方面，沙烏地領導的聯軍13日對沙那郊區的石油設施發動空襲。胡塞武裝控制的馬西拉電視台（Al-Masirah）報導，遭攻擊的是葉門石油公司旗下的薩巴中央站（Sabah Central Station）。沙國聯軍證實發動攻擊，表示行動目的是削弱胡塞武裝威脅沙烏地、葉門及國際航道的能力。隨著美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，中東戰爭逐漸外溢至葉門，沙烏地阿拉伯也重新展開軍事行動，支持國際承認的葉門政府，試圖阻止胡塞武裝擴張勢力。胡塞武裝上月沿紅海海岸向南推進，一度逼近戰略要地曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）。雖然葉門政府軍近期奪回部分區域，胡塞武裝仍在周邊活動，並於塔伊茲（Taiz）一帶取得進展。由於伊朗戰爭爆發後，荷莫茲海峽遭到封鎖，曼德海峽已成為沙國及其他國家能源運輸更加重要的通道，當地戰事也引發全球石油供應及航運安全疑慮。目前沙烏地正尋求盟友擴大軍事支持，但美國迄今仍未同意直接參與對胡塞武裝的戰爭。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）則表示，德黑蘭願意居中調停沙烏地與胡塞武裝之間的衝突。