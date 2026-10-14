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蔣萬安、沈伯洋玩「可愛三連拍」 截圖掀比較

台北市長選戰白熱化，尋求連任的蔣萬安昨（13）日登上知名主持人沈玉琳主持的節目，大玩「可愛三連拍」；另一頭，民進黨參選人沈伯洋也曾在政論節目上挑戰可愛三連拍。2段畫面更被支持者放上Threads比較，直接問「你更喜歡誰的三連拍？」意外掀起話題，支持者也紛紛留言大呼好可愛！蔣萬安昨參與《11點熱吵店》，由於節目設定以私生活、輕鬆互動為主，因此蔣萬安除了分享球員卡、家庭生活，甚至親自下廚炒蛤蜊，展現不同於平常嚴肅受訪的一面。其中，蔣萬安也配合節目擺出「可愛三連拍」，包括雙手托臉、眨眼、比手指愛心等動作，相關畫面也迅速在社群上流傳。巧的是，沈伯洋6日也曾登上政論節目《狠狠抖內幕》時挑戰「可愛三連拍」，同樣留下多張賣萌截圖並廣為流傳，民眾便將蔣萬安、沈伯洋的畫面並排放在一起，問大家比較喜歡哪一組？瞬間變成台北市長選戰的「可愛對決」。對此，不少民眾留言表示「應該不難選吧」、「沈伯洋敢吐舌頭，表示他沒有偶包」、「蔣萬安真的比較帥」、「沈伯洋零負評」等。