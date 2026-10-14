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紐約洋基隊在美聯分區系列賽遭到坦帕灣光芒隊橫掃淘汰後，至今已連續17年與世界大賽冠軍無緣，引發外界對球隊文化與重建的負面聲浪。不過，洋基前總教練、現任球評吉拉迪（Joe Girardi）抱持不同看法，認為球隊距離冠軍強權問題不在球員天賦，而是「傷兵」問題。值得一提的是，至今仍是「無冕之王」的洋基隊長賈吉（Aaron Judge）日前受訪時則再度公開向球團喊話必須「All-in」，被視為是求救信號。洋基在過去兩年接連在季後賽失利，總教練布恩的合約也僅剩最後一年，此時面臨教練團去留與陣容重組的抉擇。針對外界認為洋基文化需要徹底改變的聲浪，吉拉迪在周二作客《New York Post Sports Show》時直言，問題不在於天賦，而在於「傷兵」。吉拉迪說：「我認為健康問題一直糾纏著這支球隊。你整個賽季只有大約4個半月能用賈吉，到了季後賽他卻打不了。史坦頓（Giancarlo Stanton）也缺陣了5個月，例行賽期間不斷折損人手……我相信這支球隊的陣容絕對具備天賦，我本來預期他們能走得更遠。但少了賈吉，整個打線的化學效應就完全變了。即便賈吉帶傷復出、狀態不如以往，他在場上依然能帶來質變。」吉拉迪強調，洋基從未在整個賽季擁有過一套真正齊全且健康的完整陣容，「但我相信，他們的天賦絕對足夠。」相較於教練團的樂觀，本季因傷錯過季後賽的三屆MVP賈吉，在球隊遭到淘汰後顯得格外急切。他日前接受媒體訪問時直言不諱地表示：「我們是洋基隊。我覺得球團應該要All-in，去做他們該做的事。如果我們有漏洞、如果需要尋找特定球員或補強人員，無論需要什麼，你就是得去把它們買回來或換回來。」針對賈吉這番「我們應該All-in」的發言引發揣測，資深記者奧康納（Ian O'Connor）在廣播節目《The Michael Kay Show》中分析，賈吉並非在批評老闆史坦納本（Steinbrenner）砸錢的意願，畢竟洋基的團隊薪資始終名列前茅，問題在於球員在關鍵時刻未能承受壓力。奧康納直言：「這是一位隊長孤立無援的求救信號。賈吉即將滿35歲，他不想成為下一個馬丁利（Don Mattingly）或尤因（Patrick Ewing），這些偉大的傳奇球星卻至死都沒拿過冠軍戒指。這真的很爛，他不該承受這些。身為隊史擁有27座世界大賽冠軍中球隊裡前5、6偉大的球員，賈吉不需要10枚冠軍戒，他只需要1座就好。」隨著冬天的到來，洋基管理層將面臨艱難抉擇。不僅要評估教練團的未來，更必須回應隊長賈吉的奪冠渴望，在自由市場與陣容補強上做出徹底改變，以求來季有機會打破長達17年的冠軍荒。