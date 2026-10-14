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美股週二（13日）漲跌互見，晶片股延續近期跌勢，費城半導體指數連續5個交易日收黑，不過台股今（14）日開盤上漲41.33點後，隨即擴大漲幅，加權指數來到48637.29點，上漲295.98點，漲幅約0.61%。權值股方面，台積電（2330）上漲20元來到2510元；聯發科下跌10元，報4515元；台達電上漲15元，報1790元；鴻海上漲2元，報242元。美股四大指數方面，道瓊工業指數下跌180.45點，跌幅0.35%，收在51670.10點；那斯達克指數下跌41.52點，跌幅0.15%，收在27204.38點；標普500指數下跌1.79點，跌幅0.02%，收在7805.45點；費城半導體指數下跌27.99點，跌幅0.23%，收在12208.80點，連續5個交易日收黑。台積電ADR則逆勢上漲0.77美元，漲幅0.17%，收在445.12美元。