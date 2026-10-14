我是廣告 請繼續往下閱讀

貴婦控愛馬仕包被滴紅酒！富錦樹集團公開監視器、錄音檔打臉

▲「苗懂」執行長苗安妮日前爆料，與友人前往富錦樹集團旗下頂級燒肉餐廳「USHIGORO S.」用餐時，服務人員倒酒不慎，導致93萬元鱷魚皮愛馬仕包Hermès Kelly To Go被弄髒。（圖／翻攝苗安妮Threads）

貴婦開告富錦樹「勝算是0」！律師3點分析

若提起刑事告訴

若提起民事訴訟

若要求民事和解契約

▲富錦樹集團公開監視器，指出苗女表示是在前往洗手間、返回座位後，才發現包款上的紅酒污漬，但本人及同行友人皆未親眼目睹服務人員將紅酒滴落於包款上。（圖／富錦樹集團Threads@fujintree_official）

最佳策略不是提告！律師教1招價格更高：絕對超過93萬

強調最好策略是「不告＋主動跟餐廳提議下次消費打折＋貼文」

近日「苗懂」執行長苗安妮爆料，前往富錦樹集團旗下頂級燒肉餐廳「USHIGORO S.」用餐時，要價93萬的愛馬仕包包遭紅酒弄髒，並提告富錦樹集團，但後續遭業者公開監視器、錄音檔反擊。針對這起爭議，「苗懂」執行長苗安妮日前爆料，與友人前往富錦樹集團旗下頂級燒肉餐廳「USHIGORO S.」用餐時，服務人員倒酒不慎，導致93萬元鱷魚皮愛馬仕包Hermès Kelly To Go被弄髒，指控店家事後處理態度消極，但後來富錦樹集團公開監視器、錄音檔等證據反擊，強調事發當下根本沒有服務人員進入包廂，苗安妮也承認未看到滴酒瞬間，雙方說法各有不同。隨著爭議不斷延燒，「黑心律師」楊律師在臉書粉專上分享看法，憑藉訴訟律師的角度來分析，並根據刑事、民事、和解契約3大面向解釋，坦言勝算低到幾乎是0。楊律師提到，因刑法第354條毀損罪不罰過失，貴婦勝算是0。楊律師認為，即使貴婦主張民法第184條過失侵權行為損害賠償，但，「既然貴婦無法舉證服務生有過失，貴婦的勝算是0」，強調餐廳完全不需拿出錄音檔與監視器就能贏。根據貴婦提供的LINE對話截圖中，店家曾答應「後續的清潔費還有運費我們都會負責承擔」，，所以餐廳可主張發生錯誤而撤銷和解契約，「所以貴婦的勝算極低，低到幾乎是0」。楊律師坦言，如果是貴婦向他諮詢，他會直接分析刑事、民事訴訟勝算是0，就算主張和解契約勝算也極低，就算真的贏了官司，過程中產生的律師費、時間成本根本不划算，楊律師認為，在消費價格高的餐廳打折後，一次可以省下幾千至幾萬，算是不無小補，又能透過貼文塑造大方寬容的好形象，「那價值對貴婦而言絕對超過區區93萬元」。