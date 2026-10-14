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▲台北凱達百宴自助餐於即日起推出「美國風味嘉年華」，享有南方炸雞等菜色吃到飽。（圖／台北凱達飯店提供）

即日起至10月30日推優惠 平日特價999元

台北君悅酒店「凱菲屋」推馬來西亞美食 還可抽獎拼住宿券

▲台北君悅酒店buffet「凱菲屋」推出馬來西亞美食主題，包含「椰漿飯」這款馬來西亞國民美食。（圖／台北君悅提供）

台北凱達大飯店宣布，旗下buffet「百宴自助餐」即日起至11月30日推出期間限定主題「秋日饗宴．美國風味嘉年華」，以美式經典料理結合秋季風味，菜色包含南方炸雞、煙燻豬腱骨、濃郁起士通心麵等。同時，即日起至10月30日推出「暑假結束．美味不結束」優惠活動，週一至週四午、晚餐原價每人1298元，優惠價僅需999元(含服務費)，須提前三日預約。台北凱達大飯店的百宴自助餐這一季推出以煙燻、起士、楓糖與香料交織美式風味，其中包含美式最經典的「南方脆皮炸雞及蜂蜜芥末醬」將雞肉醃漬入味後炸至外皮酥脆，搭配甜中帶微酸的蜂蜜芥末醬。也有果香四溢的「BBQ鳳梨蜜釉烤豬五花」，以豬五花的豐厚肉香搭配鳳梨蜜釉的酸甜滋味。煙燻香氣濃郁的「烤煙燻豬腱骨及楓糖蘋果」，以帶骨豬腱肉搭配楓糖蘋果的清甜果香。菜色包含「起士香腸辣肉醬堡」、「經典燻培根起士通心麵」、「加州烤蔬菜藜麥健康沙拉」、「肯郡奶油玉米及田園鮮蔬」等。此外，台北凱達大飯店也宣告優惠活動，即日起至10月30日，推出「暑假結束．美味不結束」優惠活動，週一至週四午、晚餐每人原價1298元，優惠價僅需999元(含服務費)，須提前三日預約。台北君悅酒店宣布，酒店內buffet「凱菲屋」第四度攜手馬來西亞友誼及貿易中心，即日起至11月8日推出「馬來風華・經典薈萃」，由自幼成長於馬來西亞的新加坡籍台北君悅酒店執行總主廚陳萬欽領軍，將熟悉的大馬街頭滋味搬上餐檯，集結肉骨茶、仁當牛肉、椰漿飯、雞肉沙嗲等逾20道經典美饌，以及貓山王榴槤冰淇淋紅豆刨冰，搭配冰美祿、香蘭芝士生乳捲等特色甜點飲品。活動期間凡享用凱菲屋午餐或晚餐即可參加抽獎，有機會獲得吉隆坡柏悅等四間馬來西亞姊妹酒店免費住宿。