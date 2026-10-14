我是廣告 請繼續往下閱讀

動保處採集5頭豬隻血液 管制15天

有養豬場違規運廚餘！農業部防檢署昨（13）日接獲新北市動保處通報，轄內某飼養49頭豬隻的養豬場違規運入廚餘，經查發現現場有4桶廚餘，已啟動採樣檢驗、移動管制15天。提醒業者，違規載運廚餘並以廚餘飼養豬隻者，將依《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，首次違規合計裁罰新台幣40萬元，依違規次數累進加重，最高可達400萬元。防檢署接獲新北市動保處通報，查獲轄內某飼養49頭豬隻之養豬場違規運入廚餘，現場發現4桶廚餘，已啟動採樣檢驗及移動管制，相關違規情形進行行政調查。非洲豬瘟中央災害應變中心說明，動保處已採集該場5頭豬隻血液檢體，送至非洲豬瘟初篩實驗室檢驗。現場豬隻健康情形良好，按標準作業程序開立移動管制書，待管制15天，再次採樣檢驗為陰性後，始得解除移動管制，將持續透過管制與追蹤檢驗掌握豬隻健康情形，以防範疫病傳播。應變中心指出，115年起至今廚餘相關違規案件累計26案，涉及25場豬隻飼養場所，其中1場查獲2次。目前已裁罰22案，另有新北市1案、苗栗縣1案及台中市2案進行行政調查，將依調查結果依法查處。應變中心提醒，今年1月1日起，違規載運廚餘並以廚餘飼養豬隻者，將同時違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，首次違規合計裁罰新台幣40萬元，依違規次數累進加重，最高可達400萬元。