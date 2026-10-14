我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A2O LITE的13歲日本籍成員OA是整團的顏值擔當。（圖／翻攝自YouTube@A2O WORLD）

▲13歲的中國籍成員AIJING曾獲得世界舞蹈大賽中國總決賽的青少年組冠軍。（圖／翻攝自YouTube@A2O WORLD）

有「K-POP教父」封號的韓流推手李秀滿過去是少女時代、Super Junior等韓團的老闆，離開SM娛樂後，他2023年另開公司，並於昨（13）日推出全新9人女團「A2O LITE」，殺回韓流舞台。只見A2O LITE成員平均年齡15歲，最小的更只有13歲而已，但她們舞台表現力都相當驚人，新歌MV上線後，已獲得380萬次觀看，頂級的氣場搭配純天然顏值，讓粉絲驚呼：「在她們身上看到少女時代的影子！」A2O LITE是李秀滿公司推出的全新女團，成員最大才17歲、最小13歲，都是國高中生，但唱跳起來一點都不馬虎，反而力道十足，帶有不同勾人魅力，讓A2O LITE一出道就掀起台韓高度關注。尤其是日本籍成員OA，純天然的美貌不用多修飾就讓人淪陷，甚至被形容是Jessica加潤娥的合體，屬於門面擔當。據悉，該團9名成員共橫跨4國國籍，分別是來自韓國的YOUNG、VORA、AYUNE以及中國籍的AIJING、MERCI、XILI，還有來自日本的HIMEKI、OA，以及泰國人RADA。她們小小年紀就成為練習生，唱跳功力都是一流。A2O LITE的新歌〈NEON〉MV則在昨日上架YouTube，才過一天時間就已累積380萬次觀看，數字還不斷上漲中，人氣相當驚人。台灣粉絲看了也在Threads上掀討論：「整個很來勢洶洶欸，其中有一位13歲的成員AIJING是街舞冠軍，跳舞很厲害，彷彿看到當年13歲的BOA身影」、「這真的讓我想起早期 K-pop 的感覺，尤其是整體的風格」、「整個起雞皮疙瘩，OA就是潔西卡呀」。網友更紛紛調侃李秀滿很會找人，就像當初他挑中少女時代組團一樣，總是能精準打中大眾的審美，「我覺得李秀滿最鬼的部分是他74歲高齡了，眼光依舊毒辣，審美依舊那麼有sense，團體概念依舊不退流行」、「李秀滿新女團A2O LITE太強了吧，很有古早SM的感覺，還有滑音飆高音，那個OA超級漂亮」、「全球審美下降但李秀滿不變，他帶著他的藝術品回來了」。