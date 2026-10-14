我是廣告 請繼續往下閱讀

▲肖戰開演唱會。（圖／翻攝自微博@肖戰工作室）

10月23日、25日在夢之藍青奧體育公園體育館；11月6日、8日在上海梅賽德斯-奔馳文化中心

35歲中國男星肖戰出道10年，昨宣布將在10月、11月分別於南京、上海舉辦個人巡迴演唱會「出口·我們」，消息一出，大麥售票系統在2小時內就破了百萬人預約，創下平台歷史最快破百萬的紀錄，且熱度持續飆升，南京附近的飯店房價翻漲10倍，就連黃牛也炒到上萬元，肖戰工作室發布聲明，「請大家務必通過正規渠道購票。」肖戰以《陳情令》中魏無羨一角成名，後來又演出過許多電視劇，新戲《小城良方》也備受矚目，然而今年是他出道第10年，宣布舉辦首次個人巡迴演唱會，分別是，票價為390元到1960元人民幣（約台幣1,870到9,420元）肖戰演唱會消息一公開立刻引來大批粉絲購票，大麥售票系統在2小時內就破了百萬人預約，搶票難度讓網友直呼是「地獄等級」。然而，隨著熱度逐漸提升，網路上也出現黃牛票，價格喊到3500元～5000元人民幣（約台幣16800～24000元）南京附近的酒店房價更是翻漲10倍。此番景象，讓肖戰工作室不得不發表聲明，「請大家務必透過正規管道購票，切勿輕信任何形式的非官方交易，謹防財產損失。我們現場見！」