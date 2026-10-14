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▲張菲（左）曾開玩笑說「我真正愛過的兩個女人」一位是溫翠蘋（右）、另一位則是陳孝萱，互動讓觀眾笑翻。（圖／中視經典綜藝YT）

▲即使過了50歲，溫翠蘋（如圖）依舊保持窈窕身材。（圖／溫翠蘋臉書）

女星溫翠蘋有三段婚姻，近日被狗仔拍到與一名高大男子牽手、同返住處，疑似有了新戀情。溫翠蘋年輕時有著亮眼外型及火辣身材，就連張菲都曾開玩笑說「我真正愛過的兩個女人」一位是溫翠蘋、另一位則是陳孝萱。溫翠蘋不僅跨足影視歌，還曾推出《雪梨の愛》、《後窗》等多本寫真集，封面穿著比基尼、將牛仔褲脫一半露出屁股，姿勢相當撩人。溫翠蘋年輕時擁有魔鬼身材，穿衣大膽的她，不吝嗇展現傲人曲線，是許多人心目中的女神，連張菲都曾在節目上開玩笑介紹溫翠蘋：「我真正愛過的女人。」讓對方幽默回：「你真的有愛過我嗎？」笑翻眾人。此外，溫翠蘋在1989年參加環球中國小姐選美，獲得第2名殊榮，並曾推出《雪梨の愛》、《後窗》等多本寫真集，尺度相當大。她曾以「溫雪梨」之名推出處女寫真書《雪梨の愛》，封面照溫翠蘋穿著黑色比基尼，牛仔褲脫一半露出翹臀，讓人看了噴鼻血。即使過了50歲，溫翠蘋依舊保持窈窕身材，日前她PO出節目《女人我最大》的側拍照，身穿淺色系比基尼，完美展現零贅肉的曲線與超長辣腿，溫翠蘋的緊實腹肌也讓眾人看了驚呆，絲毫看不出歲月痕跡，讚嘆根本是「美魔女天花板」。然而，溫翠蘋在感情路上頗為坎坷，曾有2段失敗婚姻的她，後來與教授男友Michael低調再婚，怎料2024年傳出兩人酒後起爭執，溫翠蘋遭當街家暴，婚姻似乎又破裂。近日她被狗仔拍到與一名約185公分的新歡同進同出，路上還不忘甜蜜十指緊扣，感情看起來相當不錯。