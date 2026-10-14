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台北市長蔣萬安日前拋出遷移台北松山機場構想，改為打造AI園區，引發議論。立法院外交國防委員會今（14）日安排 「松山機場遷建與臺中機場擴建之全國機場軍民航功能重塑」專案報告，國防部長顧立雄會前重申，應審慎評估既有國內航運、離島後送、空勤救災、國防軍事任務功能如何有效替代，若中央啟動評估，國防部願意提供專業意見，確保整體防衛力量不會受到影響；至於遷移到台中機場是否可行，顧立雄說沒聽說過這個議題。針對松山機場遷建議題，顧立雄說可想像現在擔負的國內航運，不只是空中輸運，也擔負離島地區醫療後送的任務，也是空勤總隊重要救災基地，國防的部分當然不管平時、戰時都身兼重要的軍事任務，屬於國防韌性的一環。顧立雄強調，若要考量松山機場遷建議題的話，原來既有的功能要如何有效被替代，需要審慎的評估。若中央啟動評估，國防部願意提供專業意見，確保整體防衛力量不會受到影響。至於松山機場遷建至台中是否可行？顧立雄反問現在有遷到台中的說法嗎？就他所知，臺中機場也是軍民兩用的機場，臺中機場民用部份擴建 ，因為軍用部份是在陽東區，擴建在陽西區，臺中機場擴建若都在陽西區的話，沒有影響到臺中機場的相關軍事訓練、戰備、整備等。顧立雄說，這跟松山機場議題不一樣，松山機場是整個說要遷建，變成說要遷建到哪裡，但是他沒有聽說過要遷建到臺中這個議題。另外針對元首維安議題，台北市長蔣萬安日前曾說，美國總統也是從白宮搭直升機到機場轉搭空軍一號，媒體詢問台灣有這樣的條件嗎？顧立雄則表示，有關總統維安議題，是由特勤中心負責，這部分就配合特勤維安需要，沒有進一步評論。