來自韓國的兩餐（dookki），主打韓國年糕火鍋吃到飽，其中「兩餐台南門市」經過整頓後，宣布改以直營模式重新回歸。為了慶祝重新開幕，祭出明（15）日將有150個名額可享有免費用餐，只要完成指定條件，就能享用90分鐘的韓國年糕火鍋、韓國泡麵、韓式炸雞與各式炸物等免費吃到飽（清潔費10%另計）。另外也將於10月16日至30日推優惠活動，基本方案每人只要249元（原價299元），升級肉肉吃到飽則是349元（原價399元）。
兩餐於官方粉絲專頁公告，台南店限定的重新開幕活動將於明（15）日登場，當天將請150個民眾免費吃，包括韓國年糕火鍋、韓國泡麵、韓式炸雞與各式炸物都能免費吃到飽。時段共分為11時、13時、15時、17時與19時，每個時段將開放30名額，總計150人可享有「基本方案吃到飽」免費用餐。提醒每個場次會有15分鐘集合時間，例如11時場是在11時至11時15分之間報到。
需排隊領號碼牌並完成問券調查 免費者需加收元餐價的10%清潔費
兩餐也提到，免費名額採現場發放號碼牌，當天上午11時起開始發放，每人限領一張，不可指定或更換時段。結帳時除了出示號碼牌，還必須完成官方指定的線上問卷調查，並出示完成畫面才能享有優惠，問卷連結附在兩餐官方粉專貼文中。基本方案不含肉片，肉肉吃到飽方案則提供肉片無限量供應，其他單點品項另計。官方公告註明清潔費10%另計，實際收費以現場為準。
10月16起連15天推特價 最低249元就能吃到飽
沒在10月15日搶到免費名額也無妨，兩餐台南店在10月16日至30日也推出特價，基本方案每人只要249元（原價299元），升級肉肉吃到飽則是349元（原價399元）。活動期間同樣需另加10%清潔費，且單品餐點另計，優惠價不得與其他折扣合併使用。
🟡「兩餐台南門市」10月15日免費吃到飽活動資訊：
📍5場次時段與集合時間：
11:00 場：集合時間 11:00~11:15
13:00 場：集合時間 13:00~13:15
15:00 場：集合時間 15:00~15:15
17:00 場：集合時間 17:00~17:15
19:00 場：集合時間 19:00~19:15
📍規則：結帳時須完成問卷調查，並出示完成畫面及號碼牌即可免費享用「基本方案吃到飽」，可加價 100 元升級肉肉吃到飽，清潔費 10 %另計
📍地址：臺南市中西區中山路139號2樓（Focus時尚流行館對面）
📍電話：06-222-0689
橫濱牛排推「平日午餐不限時」 全台12分店都有
日本雲雀集團旗下橫濱牛排宣布，「平日午餐不限時」活動延長至年底，而且門市增加，全台共有12家分店都適用，自助吧可以從早上11點吃到下午4點。以排餐為例，最低只要點１份450元「香煎蘋果豬里肌排」，就能享用自助吧無限吃。平日午餐時段為11：00～16：00，只要在14：20前入座，就能一路用餐至16：00，足足有5小時；若14：20後才入座，則恢復用餐100分鐘。
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兩餐也提到，免費名額採現場發放號碼牌，當天上午11時起開始發放，每人限領一張，不可指定或更換時段。結帳時除了出示號碼牌，還必須完成官方指定的線上問卷調查，並出示完成畫面才能享有優惠，問卷連結附在兩餐官方粉專貼文中。基本方案不含肉片，肉肉吃到飽方案則提供肉片無限量供應，其他單點品項另計。官方公告註明清潔費10%另計，實際收費以現場為準。
10月16起連15天推特價 最低249元就能吃到飽
沒在10月15日搶到免費名額也無妨，兩餐台南店在10月16日至30日也推出特價，基本方案每人只要249元（原價299元），升級肉肉吃到飽則是349元（原價399元）。活動期間同樣需另加10%清潔費，且單品餐點另計，優惠價不得與其他折扣合併使用。
🟡「兩餐台南門市」10月15日免費吃到飽活動資訊：
📍5場次時段與集合時間：
11:00 場：集合時間 11:00~11:15
13:00 場：集合時間 13:00~13:15
15:00 場：集合時間 15:00~15:15
17:00 場：集合時間 17:00~17:15
19:00 場：集合時間 19:00~19:15
📍規則：結帳時須完成問卷調查，並出示完成畫面及號碼牌即可免費享用「基本方案吃到飽」，可加價 100 元升級肉肉吃到飽，清潔費 10 %另計
📍地址：臺南市中西區中山路139號2樓（Focus時尚流行館對面）
📍電話：06-222-0689
日本雲雀集團旗下橫濱牛排宣布，「平日午餐不限時」活動延長至年底，而且門市增加，全台共有12家分店都適用，自助吧可以從早上11點吃到下午4點。以排餐為例，最低只要點１份450元「香煎蘋果豬里肌排」，就能享用自助吧無限吃。平日午餐時段為11：00～16：00，只要在14：20前入座，就能一路用餐至16：00，足足有5小時；若14：20後才入座，則恢復用餐100分鐘。