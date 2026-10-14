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NBA超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今年休賽季轉戰費城76人隊後，宣佈新賽季將同時居住於紐約與費城兩地，並搭乘直升機進行主場比賽的往返通勤。然而，奢華的通勤方式卻引發多位其他球隊的老闆質疑，詹姆斯所乘坐貼有體育零售巨頭「Fanatics」標誌的直升機服務，恐涉嫌變相規避薪資上限，目前知名調查記者托雷（Pablo Torre）已正式介入調查。據《ESPN》記者麥克梅納明（Dave McMenamin）與《TMZ Sports》報導，詹姆斯在休賽季與76人簽下兩年800萬美元合約後，選擇以直升機往返紐約與費城。而他所搭乘的直升機印有Fanatics的品牌標誌，屬於詹姆斯與該品牌簽署的「長期代言合約」的一部分，提供他免費使用品牌專屬航空服務的權限。據悉，這類紐約至費城的包機單程費用約在6000至9000美元之間。然而，奢華的通勤的方式開始引發其他球隊老闆的關切。部分球團老闆懷疑，76人隊是否與贊助商Fanatics存在某種暗中協調，讓詹姆斯獲得額外的利益與特權，從而構成變相規避薪資上限的嫌疑。因調查洛杉磯快艇隊涉嫌規避薪資上限而獲得普立茲獎的記者托雷，近日在節目中透露，他已經收到多位NBA球隊老闆的訊息與舉報，要求他深入調查這起直升機事件。托雷表示，自己收到了來自NBA老闆們的截圖與爆料，質疑這項合約背後的真正目的，促使他再次以調查記者的身分介入追查。詹姆斯在上週四對陣布魯克林籃網隊的熱身賽中，已完成代表76人隊的首度登場。作為NBA歷史得分王，詹姆斯即將在台灣時間下週二作客衛冕軍紐約尼克隊的比賽中，迎來他在76人隊的首場例行賽。