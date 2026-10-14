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肺癌分期尚未公布 專家：是否擴散至淋巴結是關鍵

公開行程取消至20日 11月南美洲訪問恐受影響

教宗家族有癌症病史 過去曾因傷寒住院

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）驚傳確診肺腺癌！梵蒂岡13日公布醫療聲明，證實71歲的教宗在羅馬接受手術，切除右肺下葉，術後組織檢驗確認罹患肺腺癌。院方表示，手術歷時約90分鐘，過程順利且未出現併發症，目前教宗已恢復意識並在病房休養，預計住院約一週，所有公開活動取消至10月20日。根據路透社、紐約時報等外媒報導，良十四世日前接受例行健康檢查時，醫師發現肺部出現異常腫塊，因此安排13日前往羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）接受手術。梵蒂岡指出，術前檢查已讓醫療團隊懷疑腫塊可能是惡性腫瘤，手術取得的組織經檢驗後，確認為肺腺癌，這也是常見的肺癌類型之一。教宗主刀醫師馬加里托拉（Stefano Margaritora）及私人醫師卡爾博內（Luigi Carbone）表示，醫療團隊透過胸腔鏡輔助手術，切除右肺下葉，目的是完整移除癌變組織。手術約90分鐘便順利完成，沒有出現併發症。教宗在手術室停留約3小時，術後正常恢復意識，隨後返回病房休息。肺腺癌是常見的肺癌類型之一。儘管梵蒂岡已證實教宗確診，但尚未公布腫瘤大小、癌症分期，以及是否擴散至淋巴結等資訊。美國喬治城大學肺癌專家劉史蒂芬（Stephen Liu）指出，目前雖然已確認診斷，但尚不清楚癌症分期，而這將直接影響預後及後續治療方式。他表示，如果腫瘤較小，且沒有淋巴結轉移，單靠手術就有可能達到治癒效果；但若後續病理分析發現癌症侵犯範圍較廣，預後可能較差。美國克里夫蘭醫院胸腔外科醫師穆爾蒂（Sudish Murthy）則認為，根據目前公開資訊，教宗的癌症可能仍處於早期階段，而早期肺癌通常可透過手術治療，存活率也相對較高。不過，梵蒂岡尚未說明教宗是否需要接受化療或其他後續治療，醫療團隊預計在未來幾天進行進一步檢查及組織分析。良十四世11日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）出席祈禱活動時，曾向信眾透露，近期健康檢查發現肺部有局部結節，並形容是在相當早期、病灶範圍有限的情況下發現，醫師因此建議接受手術。梵蒂岡表示，教宗預計住院休養約一週，10月20日以前的公開活動及會晤已全數取消。良十四世原訂11月6日至17日前往烏拉圭、阿根廷及秘魯，展開為期11天的南美洲訪問，目前尚不清楚這趟行程是否受到影響。良十四世1955年出生於美國芝加哥，本名普雷沃斯特（Robert Prevost），曾長年在秘魯擔任傳教士及主教，2025年5月當選教宗。相較於前任教宗方濟各晚年多次住院，良十四世過去並無廣為人知的重大健康問題，平時也喜愛網球等運動。至於他是否有吸菸習慣，梵蒂岡尚未提供相關資訊。紐約時報指出，良十四世家族具有癌症病史，母親曾罹癌並接受化療，父親則因大腸癌及心血管疾病過世，其中一名兄弟也被診斷罹患多發性骨髓瘤。此外，良十四世曾在1985年於秘魯傳教期間感染傷寒，一度因劇烈疼痛而病重住院。他過去受訪時回憶，當時的痛苦讓他曾向上帝祈求死亡，但最終康復，並將這段經歷視為繼續投入宗教使命的重要轉折。良十四世目前領導全球約14億名天主教徒。由於教宗沒有在生病期間可全面代理職權的副手，若健康狀況影響履職，梵蒂岡日常行政事務仍可持續運作，但需要教宗親自批准的重大決策可能必須延後。