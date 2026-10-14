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洋流能翻轉台北？杜聖聰估投票率衝80%才可能打平

北投士林、中山大同有望翻轉 杜聖聰：網路聲量不能當民調

台北市選戰「洋流」蔚為話題，銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰今（14）日整合台北市456里的投票率情境模型分析，結論是「洋流是真的，但它的威力被高估了；它能翻轉幾個選區，卻很難單獨翻轉整座台北」。即使以「最強洋流」估算，雙方打平所需的全市投票率約為80%。不過，北投士林、中山大同可能隨投票率提高而翻轉。杜聖聰強調，網路聲量不能當民調看，這些估算也不是勝選預測，而是一張「條件地圖」，「洋流能流多遠，答案不在人潮，而在投票所」。杜聖聰今發文指出，選舉終究不是比誰的人潮多，而是比誰的票多。依民調交叉表，2022年沒去投票的選民中，支持蔣萬安的比例約44%，明顯低於整體的53%。換算下來，全市投票率每提高1個百分點，大約多出2萬張票，其中沈伯洋多拿約1萬1千票、蔣萬安多拿約8千8百票，蔣的領先縮小約2,400票。投票率從65%拉到70%，蔣的領先由約9.6萬票縮小到8.4萬票，3種情境都還是蔣領先。杜聖聰表示，洋流的效果等於「洋流強度」乘以「投票率上升幅度」，兩者缺一不可。假設新進場的選民偏好就像網路上最熱情的支持者，蔣沈打平所需的全市投票率約為80%，但台北市長選舉近20年來從未超過71%。換句話說，在65%到70%這個實際可能的區間，光靠動員翻不了盤。真正能改變結果的是「說服」，讓原本支持蔣的選民轉向，門檻約為3個百分點的整體支持度移轉。不過，杜聖聰指出，全市翻盤難，不代表洋流沒有作用。投票率從65%升到70%，士林、北投、中山、大同、萬華五區合計貢獻全市票差縮小幅度的六成以上。北投士林在65%投票率時，蔣只領先約800票，投票率到67.5%就會翻轉為沈領先；中山大同則在70%時翻轉。巧的是，這兩區正是「大洋流」車掃的首站與末站。杜聖聰也提醒，網路上沈伯洋的支持表態遠多於蔣萬安，但發文者不是選民的縮影，網路聲量不能直接當成民調。他坦言，「未投票者比較支持沈」的關鍵數字，來自民調中僅一兩百人的次樣本，兩份調查結果相差八個百分點以上，因此這些估算不是勝選預測，而是一張「條件地圖」。洋流要成為改變結果的力量，必須同時跨過投票率上升及說服原本不支持沈伯洋的選民兩道門檻，「洋流能流多遠，答案不在人潮，而在投票所」。