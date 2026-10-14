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民進黨台北市黨部今（14）日宣布，本週寄出市長參選人沈伯洋「給黨員的一封信」，向萬名黨員分享參選以來的心路歷程，感謝基層一路相挺，並懇託持續拉票、堅持正面選戰。市黨部也預告10月底將發布睽違十多年的「議員全壘打・共同配票」策略，結合26位提名議員候選人聯合競選，爭取市長勝選、議會席次最大化。沈伯洋在信中坦言，過去40多年的人生裡，參選台北市長從來不在選項之中。投入選戰後，他每天穿梭大小場活動、走訪菜市場，在與基層黨員交流的過程中，真切感受到大家當年加入民進黨的熱情與初衷，那就是對這塊土地的愛。沈伯洋也拜託黨員先進保持信心，持續向身邊親友拉票，並堅守正面選戰的精神。這場選舉不只是一個人的選舉，更是所有相信台北可以更好的人，共同承擔的任務。民進黨台北市黨部主委吳沛憶說明，目前北市民調還落後，剩下最後衝刺期間，市黨部將加強基層宣傳，以及將透過網路、派報等方式，強力發布「議員配票策略」，盼支持者協助。吳沛憶並在信中說到，「最近每天都有人問我，洋流明天去哪裡？」她說：「願意站出來的每一位，你們就是洋流」，她感性表示能擔任主委與大家一起守護「洋流」，深感榮幸。每一位認真生活、關心城市、參與民主的市民，都是推動台北改變的力量。要讓沈伯洋的新政順利推動，也需要議會有進步價值的議員支持。市黨部表示，各選區共同配票的具體方式，將於10月23日候選人號次抽籤結果公布後，盡速向外界說明。