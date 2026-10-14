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現場掃描QRcode 免費試用動漫串流平台

▲「名場面金句」夢幻穿廊充滿知名動畫台詞。（圖／Crunchyroll提供）

▲《Re：從零開始的異世界生活》的對話也出現在牆上。（圖／Crunchyroll提供）

▲《CODE GEASS反叛的魯路修》主角說的「光靠漂亮話 是無法改變世界的。」（圖／Crunchyroll提供）

動漫串流平台Crunchyroll正式前進西門町！即日起至10月31日，Crunchyroll於捷運西門站6號出口穿廊，打造知名動漫「名場面金句」夢幻穿廊，透過充滿情緒張力與活潑動感的字體設計，把動畫主角開口即令人淚目、起雞皮疙瘩的經典台詞實體化，為廣大動漫迷帶來近距離的沉浸式視覺體驗，而且民眾只要到現場掃描穿廊牆面上的QRcode，即可免費試用Crunchyroll Mega Fan會員方案7天。Crunchyroll是一家動漫影音串流平台，並跨足實體活動、劇場版電影、遊戲庫、周邊商品等，提供粉絲全方面的動漫服務，動漫粉絲們只要到現場，掃描穿廊牆面上的QRcode，即可免費試用Crunchyroll Mega Fan會員方案7天，粉絲可體驗無廣告觀看、支援離線觀看功能、最多可同時於4台裝置進行串流播放。這次位於捷運西門站6號出口的動漫「名場面金句」夢幻穿廊，集結多款知名動漫，包括《肌肉魔法使》、《無職轉生》、《我獨自升級》等，讓粉絲一看就被勾起動漫經典場景的回憶。十多年前，各地突然出現連接異次元與現實世界的「傳送門」，而世界上也開始出現覺醒了超人般力量、被稱之為「獵人」的覺醒者。 獵人們利用其自身能力，攻略各地傳送門內的地下城並以此為業。而被稱為人類最弱兵器的下級獵人「成振宇」，某天進入了隱藏在低級地下城中的雙重地下城，就在振宇身負重傷，瀕臨死亡之際，他的面前突然出現了一道神秘任務視窗。 危急之際選擇接受任務的振宇，發現了自己有了「升級」的能力。一名毫無魔法能力的少年被迫進入魔法學校，他只能憑藉自己鍛鍊有成的強健肌肉來渡過難關。沒工作又足不出戶的34歲男人，某天被家人趕出家門時車禍身亡，沒想到下個瞬間就轉生到劍與魔法的異世界，名為魯迪烏斯。帶著前世記憶的經驗與後悔，他發誓這次一定要拿出真本事活下去。劇情描述一位12歲少年小傑 · 富力士尋找父親——金·富力士的故事。獵人一詞是故事設定的世界中各種領域的社會菁英。自小生長在鯨魚島的小傑小時候因誤入母狐熊的勢力範圍，就快要被攻擊時，一名路過的男子凱特救了他。隨處可見的高中生——菜月昴，正要從便利商店回家時，突然發覺自己來到了異世界。在人生地不熟的狀況下突然來到了異世界後，向昂伸出援手的，是名美麗的銀髮少女。為了報答這名少女將自己從絕望中拯救出來，昂決定幫忙這名少女一起找尋她要的某樣東西。海夢與新菜因COSPLAY結緣並加深交流，隨後更透過同學與新同伴擴展了彼此的世界。在製作更多服裝的過程中，新菜與令人臉紅心跳的海夢，兩人戀情是否會有進展呢？神崎直突然收到現金一億圓，並得知自己獲選成為「LIAR GAME」的玩家，這就是詐欺遊戲的開始。皇曆2017年，世界部分地區受超級大國「不列顛尼亞帝國」掌控。流亡的不列顛尼亞王子魯路修 · 蘭佩洛基遇見了一位名為 C.C.的神秘少女，她賜予了魯路修一種既偉大又可怕的力量——「Geass」。憑藉這項強大的能力，魯路修能讓任何人服從他的意志。然而，Geass的力量究竟是祝福還是詛咒？沉睡兩百年後，人魚公主菈菈甦醒，這是她尋找真愛的最後一次機會。怕生的小說家・高代槙生，在姊姊和姊夫的葬禮上，順勢收養了失去雙親的外甥女田汲朝。 突如其來的同居生活，瞬間改變了槙生原本平靜的生活。 她本就不習慣和別人一起生活，卻要和15歲的朝同住，讓她感到非常不安。 另一方面，失去雙親和歸處的朝，在人生初次感到的孤獨寂寞中，逐漸接觸到槙生與母親截然不同的「不像大人」的生活方式。 這是一部由兩個同樣孤獨的人，慢慢地摸索跨年齡差的同居故事。