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▲2026中華職棒臺灣大賽10月17日登場-臺中市政府規劃雙市政廣場接力直播-號召球迷齊聚應援-力挺中信兄弟挑戰年度總冠軍。（圖／台中市體育局提供）

場次 日期 直播地點 Game1 10月17日（六） 豐原陽明市政廣場 Game2 10月18日（日） 豐原陽明市政廣場 Game3 10月20日（二） 台灣大道市政廣場 Game4 10月21日（三） 台灣大道市政廣場 Game5（如有需要） 10月23日（五） 台灣大道市政廣場 Game6（如有需要） 10月24日（六） 台灣大道市政廣場 Game7（如有需要） 10月25日（日） 台灣大道市政廣場

▲中信兄弟公布大巨蛋主場台灣大賽售票資訊。（圖／中信兄弟提供）

2026年中華職棒台灣大賽即將於10月17日正式點燃戰火，由中信兄弟與味全龍上演球迷期盼已久的經典「龍象大戰」。本次系列賽7場賽事皆安排於台北大巨蛋舉行，雙方球迷搶票熱烈，前兩戰預售票房已突破6萬張。考量許多中部球迷可能因工作或門票售罄無法親赴台北看球，台中市長盧秀燕今（13）日宣布，市府將舉辦「台灣大賽直播派對」，7場賽事皆安排戶外大螢幕轉播，號召球迷齊聚力挺中信兄弟勇奪年度總冠軍。台中市運動局長游志祥表示，中信兄弟今年下半季展現「猛象逆勢封王」的強大韌性，最終以36勝24敗、6成勝率逆勢奪冠，並順利挺進台灣大賽。為陪伴在地球隊挑戰隊史第10座總冠軍，市府特別規劃雙市政廣場接力直播，讓球迷不必遠赴台北，也能透過大螢幕感受比賽的緊張刺激。台中市政府台灣大賽直播派對時間與地點：運動局指出，市府將備妥活動場地及周邊環境整備，提供球迷舒適的觀賽空間，現場更將準備驚喜應援好禮。相關活動細節將陸續於「台中市政府運動局」官方臉書粉絲專頁公布。盧秀燕市長邀請全台球迷穿上黃色戰袍，齊聚台中為中信兄弟加油，期盼象徵勝利的黃色彩帶再次飄揚！味全龍主場賽事（G1、G2）首兩戰預售票合計已突破6萬張，其中G1開幕戰已接近完售狀態。 因應滿場需求，球團已緊急宣布加開外野L2上層看台區域。加開席次將於10月14日中午12點於味全龍官方售票網正式開放搶購。至於，中信兄弟主場賽事（G3、G4）目前尚未正式發售，將從10月15日起依據會員等級分批啟動售票程序。票價方面，內野B1至L2票價落在1000至2000元之間；L4一般席與外野B1則均為800元。根據官方購票資訊，10月15日10點起由2026洲際季票優先選位，下午1點開放季票會員，下午5點開放猛象會、艾樂粉會及親子象會員購票。10月16日10點起開放享象悠遊卡會員，下午1點及3點分梯開放聯名卡友（須達消費門檻），晚間6點全面開放一般大眾購票。