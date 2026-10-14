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▲粉絲喊Cube倒閉，宋雨琦比讚。（圖／翻攝自小紅書）

女團I-dle中國籍成員宋雨琦日前在演唱會上感謝經紀公司Cube，沒想到台下歌迷集體喊：「倒閉！」讓宋雨琦嚇得張大嘴，隨後默默比讚，她開玩笑說，接下來要提到的公司，都一定要說感謝，「剛剛那個就算了。」根本吃了誠實豆沙包，直率個性大圈粉。宋雨琦日前在演唱會上感性提到：「這場演出的成功舉辦，少不了支持我們的公司，我要感謝經紀公司Cube。」沒想到話才說完，歌迷集體喊：「倒閉！」把宋雨琦嚇了一跳，不過她隨後偷偷比讚點頭，還要大家給她面子，剛剛那個就算了，接下來提到的公司，都一定要感謝了，還做出求求歌迷的姿勢。事實上，Cube和旗下藝人的爭議不斷，包括粉絲不滿公司對藝人的資源分配，以及不顧藝人健康，要求他們超量工作等，先前就傳出宋雨琦發行Solo專輯《YUQ1》時，公司沒有為她做任何宣傳，她還發文喊：「我不要了。」立刻引來討論。Cube的爭議不只這一件，先前泫雅與同門師弟 E'Dawn爆出緋聞時，Cube第一時間發出否認聲明，沒想到隔天兩人自己承認戀情，並表示希望能對粉絲誠實，過沒多久，Cube就將兩人開除，並表示與藝人之間的信賴關係已無法恢復，讓粉絲傻眼。