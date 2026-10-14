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跟著柯南一步步摺！「蝙蝠飛機」真的飛起來

不是動畫亂畫！第1185話真的有示範

網友驚呼「柯南沒有騙人」 還笑稱教了好多冷知識

▲蝙蝠紙飛機摺法示意圖，完成後兩側翅膀在飛行時會上下擺動，效果就像蝙蝠拍翅膀。（圖／翻攝自Scienceworks）

近期有網友在社群平台分享《名偵探柯南》第1185話，摺「蝙蝠飛機」的實測影片，一邊播放動畫中江戶川柯南示範摺紙飛機的片段，一邊拿著白紙照著步驟操作，最後真的成功摺出會在空中「拍翅膀」飛行的「蝙蝠飛機」。影片曝光後迅速引發討論，累積超過萬次按讚及大量分享，也掀起不少網友跟著挑戰。從影片中可以看到，網友直接把《名偵探柯南》的動畫畫面放在上方當教學，自己則在下方同步實作，從紙張對折、壓出摺痕，再一步步整理機身及翅膀。原本只是一張普通白紙，完成後卻變成造型特殊的紙飛機，實際丟出去時，兩側翅膀還會明顯上下擺動，看起來就像真的在拍翅膀。這種紙飛機在《名偵探柯南》中被稱為「コウモリ飛行機」，也就是「蝙蝠飛機」。和一般以滑翔距離為主的紙飛機不同，它最大的特色就是飛行時會出現明顯的翅膀擺動效果，也因此讓不少人看完實測後直呼神奇。這段摺紙片段出自《名偵探柯南》第1185話〈赤レンガ倉庫 消えた誘拐犯（後編）〉。劇情中，蝙蝠飛機並不是單純拿來玩的道具，而是案件中的重要線索，柯南還直接拿紙一步步示範摺法，讓觀眾幾乎可以照著動畫畫面完成。也因為教學步驟相當完整，近期開始有不少網友把動畫翻出來實際挑戰，一邊播柯南、一邊同步摺紙。當紙飛機最後真的成功飛起來，也讓不少人驚訝「原來動畫裡的摺法真的可行」。《名偵探柯南》除了教推理，連紙飛機都能跟著學！相關影片在社群上爆紅後，留言區也出現不少親自挑戰過的網友，有人直呼「是真的，我也有試過！超級神奇」、「柯南不會騙人的」、「好多紙飛機在公司前面」、「柯南教了好多冷知識」。從留言可以看出，不少人看完影片後真的拿紙照著動畫步驟挑戰，也讓原本只是推理劇情中的小道具，意外變成近期社群上的熱門手作話題。對許多粉絲來說，以前看《名偵探柯南》是跟著破案，現在則多了一項「跟柯南學摺紙飛機」的新技能，大家有空也可以跟著學摺紙飛機。