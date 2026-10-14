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洛杉磯道奇在國家聯盟冠軍系列賽苦吞二連敗，陷入0勝2敗的劣勢，即將於明（15）日回到主場迎戰第3戰。近況低迷的球星大谷翔平14日參與了球隊全體練習，並連續4天進行室外自由打擊。在充滿壓力的氛圍中，耳邊突然傳來一段他無比熟悉的旋律，讓這位陷入苦戰的超級巨星露出了久違的笑容，原來是球隊捕手馬泰（Hamlet Marte）唱了大谷在日本火腿效力時的專屬應援曲，希望藉此為他應援。這段溫馨的插曲發生在大谷等待打擊練習的空檔。道奇隊牛棚捕手馬泰＝悄悄走向大谷，手裡拿著一本筆記本，看著上面的字跡開始哼唱：「毫不猶豫地向前衝吧，傳說的序幕即將拉開……」原來，馬泰唱的正是大谷翔平在日本職棒北海道日本火腿鬥士隊時期的專屬應援曲。喜愛日本動畫且熱衷於學習日文的馬泰，在筆記本上密密麻麻地寫滿了這首應援曲的平假名拼音。他在逗樂大谷後，還得意地向現場媒體展示這本特製的「應援秘笈」。對於正處於低潮的大谷而言，這股來自球隊後勤的暖心「援軍」，或許正是他重拾手感的契機。大谷翔平在9月份因右上臂二頭肌與左膝傷勢進入傷兵名單，雖趕在例行賽最後5場復出，但季後賽至今狀態不佳。在出賽的6場季後賽中，累積20個打數僅敲出3支安打，打擊率下探至1成50，且全壘打荒已延續至大聯盟生涯最長的110個打席。在14日的自由打擊練習中，大谷揮棒15次，擊出2發全壘打，其中一發推測飛行距離達130公尺。他在練習前的記者會上，得知隊友貝茲（Mookie Betts）前一晚表示「球隊需要大谷的力量」時，大谷回應：「我想大家都是這麼認為的。對於那些相信我的人，我總是希望能為他們努力。只要還有這樣的人存在，我當然會想繼續奮鬥，並且全力以赴去面對。」