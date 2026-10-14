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立法院外交國防委員會今（14）日安排「松山機場遷建與臺中機場擴建之全國機場軍民航功能重塑」專案報告，輪值召委徐巧芯在會議開始前稱，發言登記截止時間到12點，因民進黨台北市長參選人沈伯洋稱表達關心松機，但早上受訪卻說不確定能否登記到，所以決定等他。引爆另名召委王義川不滿，連續8次嗆「關你什麼事」，後來更怒8度轟「沒有看過這麼爛的召委」，讓徐巧芯一度喊「冷靜」。身處立院外交國防委員會的沈伯洋今早接受資深媒體人趙少康專訪；徐巧芯在會議開始前稱，關於發言截止登記時間，有委員表達關心松機事情，不過打開手機在上廣播，跟媒體說簽到但不知道趕不趕得上，她應該要等他一下，怕登記不到，那個節目她也去過到10點，離立法院不是很遠，所以把發言時間登記截止到12點。不過徐巧芯的發言引爆另名召委王義川強烈不滿，直呼廢話，這跟今天會議有什麼關係，這跟召委有什麼關係，本來大家到10點半，講這些廢話幹嘛，浪費大家時間，人家登記不登記關你什麼事，隨後又跳針一連說了7次關你什麼事、關你什麼事，稱他要不要發言關你什麼事，莫名其妙。徐巧芯則滿面笑容地說，這有關係的，更要王義川冷靜，並反問還是他同事就不想來了，今天有好多人登記發言，所以確定不來了？剛才他有提到說想要來發言，但不確定能否簽到，所以把發言登記到12點，不要讓優秀立委覺得星期一專案報告不想來、星期二缺席，星期三又登記不到，少了關心的機會太可惜，所以12點之後先休息，下午繼續開會。王義川則氣炸稱不要講這種廢話、浪費大家時間，更說哪有人這樣做召委，亂七八遭、沒需要這樣；後續因徐巧芯稱要再加開兩場相關專案報告氣炸，稱徐巧芯當召委一點都不公正，都在說個案，笑死人，隨後一連八次說「沒有看過這麼爛的召委」。