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老婆報喜以為在開玩笑 8年前曾抱走250萬加元

曾想靠獎金尋回失散母親 這次要留給4名子女

兩度中大獎仍會繼續買 丈夫：不買就不會中

加拿大一對夫妻幸運之神再度眷顧！來自紐芬蘭與拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）的拉多夫婦，2018年才靠刮刮樂抱回250萬加元（約新台幣5650萬元），創下當地彩券公司刮刮樂最高獎金紀錄，沒想到相隔8年，今年8月又刮中67萬5000加元（約新台幣1525萬元）大獎。丈夫得知消息時，還以為妻子在開玩笑，直到回家親自確認，才相信好運真的再次降臨。綜合福斯新聞、People等外媒報導，住在加拿大聖約翰斯市（St. John's）的愛德華（Edward Lado）與妻子安潔莉娜（Angelina Lado），今年8月購買大西洋彩券公司（Atlantic Lottery）推出的「Set for Life」刮刮樂，幸運刮中頭獎。這款刮刮樂每張售價僅4加元（約新台幣90元），頭獎得主可以選擇連續25年、每週領取1000加元，或一次領取67萬5000加元。夫妻倆經過討論後，決定選擇一次領取全額獎金。愛德華回憶，當妻子告訴他中獎消息時，第一時間完全不敢相信，甚至懷疑對方在開玩笑。他表示：「我叫她先冷靜下來，等我回家後，再看看是不是真的。」沒想到確認彩券後，才發現兩人真的再次中獎。事實上，這已經不是拉多夫婦第一次獲得巨額獎金。2018年，他們購買「Multi-Millionaire Scratch 'N Win」刮刮樂，幸運抱回250萬加元，刷新大西洋彩券公司當時的刮刮樂最高獎金紀錄。兩次中獎金額合計高達317萬5000加元，約新台幣7175萬元。拉多夫婦原籍南蘇丹，後來移居加拿大，育有4名子女。2018年首次中獎時，愛德華曾透露，希望利用獎金尋找從嬰兒時期就失散、當時據信住在烏干達難民營的母親，並盼望能將她接到加拿大團聚。如今再次獲得大獎，夫妻倆則決定優先為孩子們的未來做準備，計畫將部分獎金用於支付4名子女的大學學費，剩餘款項再分配給孩子們。至於其他用途，愛德華表示，夫妻倆不打算急著做決定，「我們現在只想慢慢消化這一刻，不想倉促決定任何事情，隨著生活繼續前進，一切自然會有安排。」雖然已經兩度刮中高額獎金，拉多夫婦仍打算繼續購買刮刮樂，但強調現在投注相當節制。愛德華表示，過去也曾購買價格較高的彩券，卻沒有贏得什麼大獎，反而這次只花4加元就刮中頭獎。對於兩度中獎是否有什麼秘訣，他笑說：「如果你不買，就不會中獎。」