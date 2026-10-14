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立法院長韓國瑜日前在國慶大會上點名批評行政院長卓榮泰不副署法案，恐讓台灣淪「假民主、真獨裁」，引起外界討論。媒體人趙少康質問，若沈伯洋當上市長，會跟總統賴清德一樣「鴨霸」，還是會協商？民進黨台北市長參選人沈伯洋今（14）日笑稱，市政問題多為民生議題，他會協商，「我是一個很有彈性的人」。沈伯洋上午接受《趙少康時間》專訪，趙少康關切，韓國瑜在國慶大會上批評卓榮泰不副署法案，恐讓台灣淪「假民主、真獨裁」，卓榮泰則回應，這是基於維護憲政秩序的被動、必要作法。對此，沈伯洋回應，他一直覺得「不副署」，是憲法法庭被癱瘓那一刻開始，少了一個最後能應對的手段，這也是為什麼，不副署有其必要，但韓院長今天在國慶的談話裡，對此不表達贊同，「我覺得這個沒有什麼」，可能這件事對韓很重要，「我跟韓院長的意見不同，但這不就是民主國家的一個真諦」。趙少康詢問，就算沈伯洋當選市長，因為民進黨議員現在提名不滿一半，議會還是不過半，就算沈當選，也可能像現在的立法院一樣，「你當了市長以後，若在議會不過半，也像賴清德這樣子鴨霸嗎？ 」沈伯洋說明，過去兩年有一個關鍵，當時總統也提出要國是會議、想跟韓院長直接協商，當時最主要是國民黨團總召傅崐萁、時任民眾黨總召黃國昌非常硬；至於大法官問題，民進黨所提的，有幾人對方可能覺得不錯、質詢過程也看起來頗為認同，但為何到頭來就統包、一次性否決，而NCC的委員也是如此。他說，他們用這樣的手段直接全部都否定，令人覺得可惜。沈伯洋指出，市政議題很多是民生議題，例如無菸城市，相信大部分議員不會太反對，但對於標準、規則要怎麼設定，大家一定會有一番論爭；又或者像兒虐的議題、與市政相關議題，他覺得在議會容易形成共識。沈伯洋續指，若牽涉到跟兩個政黨完全價值觀不同的，才可能會進入僵局，「我覺得市政可能不容易會遇到這樣的議題，國政上面，我覺得就蠻容易遇到這樣的議題」；趙少康追問，代表你會協商就是了啦？沈伯洋笑稱，會，「我是一個很有彈性的人」。至於選前會不會辭立委？沈伯洋說，他目前應該不會辭，因為對他來講，那就是他現在的工作，工作就是要做到最後一刻，有時候辭會有一種給大家覺得說有勇氣、有決心，但他在這個過程當中，就一直在展現他的決心。