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颱風「薔琵」最快今生成 路徑像小熊

▲關島附近熱帶系統最快今晚到明天有機會發展為颱風「薔琵」。（圖／翻攝自賈新興臉書）

秋老虎周五發威 北部高溫飆33度

氣象專家賈新興表示，關島附近的熱帶系統最快今晚至明（15）日升格為颱風「薔琵」，預計往日本琉球後北轉，對台灣影響還需要觀察。天氣方面，今（14）日東北季風快閃降溫，周五（16日）起秋老虎發威高溫飆至33度；下周三（21日）另一波強東北風報到，將帶來明顯風浪與降溫。氣象專家賈新興表示，位於關島附近的熱帶系統，最快在今晚到明（15）日有機會發展為颱風「薔琵」（國際命名：Champi），預計往西北前進，到沖繩附近後，有比較大的機率會轉往東北，與小熊、彩雲颱風的路徑很像，對於台灣的影響還待觀察，下周三（21日）台灣左邊有冷高壓，右邊有薔琵颱風環流，讓氣壓梯度力增加，偏東風與東北風將偏強，為台灣帶來明顯風浪與轉涼感受。根據日本氣象廳也指出，關島附近的熱帶性低氣壓預估24小時內將增強為颱風「薔琵」，預計在下周一（19日）、下周二（20日）抵達琉球東方海面，後續會逐漸北轉。另外，中央氣象署表示，第28號輕度颱風小熊（國際命名：Koguma）目前位於日本東方海面往東北方移動，即將變性為溫帶氣旋。今（14）日天氣部分，賈新興表示，今天東北季風「快閃」，白天的高溫稍微下降，今明兩天（14日、15日）早晚清晨偏涼，部分空曠區域低溫有機會來到16到17度，明（15）日迎風面基隆北海岸、雙北、宜蘭地區偶爾有零星飄雨，中南部午後山區有零星降雨。周五（16日）到下周二（20日）秋老虎再度發威，各地天氣穩定、晴朗，北部高溫也跟著回升，台北高溫有機會來到32到33度，夜間低溫約在24度左右。下周三（21日）到下周五（23日）環境風改為偏強東北風，北部溫度又會下降。